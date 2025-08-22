“Noite Francesa' celebra compositores e fortalece cultura

Prepare-se para uma noite de sublime beleza e emoção: a 27ª edição dos Concertos Astra-Finamax apresentará a "Noite Francesa" no Teatro Polytheama, dia 30 de agosto, às 20h. Em celebração ao ano Brasil-França, o ponto alto do espetáculo será a execução do aclamado Requiem em Ré menor, Op. 48, de Gabriel Fauré, com a participação especialíssima do Madrigal Vivace de Jundiaí, reforçando o talento musical da nossa cidade.
O Requiem de Fauré é uma joia singular do repertório sacro, que se distingue por sua serenidade, lirismo e uma abordagem consoladora da morte. Longe do drama e do terror do Juízo Final, Fauré concebeu uma obra que inspira paz e esperança, tocando a alma de forma gentil e profunda.
Composta entre 1887 e 1890, a obra é um testemunho da sensibilidade de Fauré. Embora ele próprio afirmasse tê-la criado "por prazer", muitos acreditam que as perdas de seus pais, ocorridas pouco antes, podem ter influenciado a atmosfera de conforto e contemplação da peça. Sua estreia, em partes, foi em 1888, na Igreja de la Madeleine, em Paris, onde Fauré atuava como organista. Desde então, o Requiem passou por revisões e orquestrações, resultando nas diversas versões executadas globalmente.
Nesta apresentação em Jundiaí, o Requiem será acompanhado pelo renomado pianista Fabio Maciel, e contará com as vozes dos solistas Silvania Abrusio (soprano) e David Pinheiro (barítono), todos sob a regência da maestra Vastí Atique. O programa da noite também incluirá outras joias da música francesa, como a Cantique de Jean Racine e Ici-Bass também de Gabriel Fauré, e o etéreo Clair de Lune, de Claude Debussy, além de Les Chemins de L’Amour de Francis Poulenc.
Cultura Para Todos: Formação de Plateia e Acessibilidade
Os Concertos Astra-Finamax reforçam seu compromisso com a formação de plateia. Antes do concerto, haverá palestras educativas pré-concerto no hall do Teatro, abertas ao público em geral, das 18h30 às 19h30. Além disso, uma palestra exclusiva será realizada na EE professora Maria Almeida Scheldorn, voltada para alunos e professores da escola pública. O musicólogo Daniel Motta conduzirá esses encontros, desvendando o contexto histórico, aspectos técnicos e curiosidades sobre as obras e seus compositores.
Promovendo a acessibilidade total, o evento contará com um tradutor de Libras durante as apresentações e palestras. Para ampliar ainda mais o acesso, um audiobook com toda a programação da temporada 2025 estará disponível.
Os ingressos para a "Noite Francesa" têm preços populares: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada), e podem ser adquiridos pelo Sympla do Teatro Polytheama. Toda a verba arrecadada na bilheteria será destinada à Fundação Casa da Cultura e ao Instituto Luiz Braille, apoiando causas sociais de grande importância.
Este projeto é viabilizado graças ao apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), através da destinação de parte do Imposto de Renda (IR) das empresas patrocinadoras, Astra e Japi. Conta ainda com o apoio do Instituto Oliva, a parceria com a Secretaria de Cultura de Jundiaí e a produção da Atique & Atique Produções Culturais.
Para ficar por dentro de toda a temporada 2025 e futuras programações, acesse o site oficial www.concertosastra-finamax.com.br e siga o projeto nas redes sociais: www.facebook.com/concertosastrafinamax. Não perca essa oportunidade de vivenciar a beleza da música francesa e apoiar a cultura em Jundiaí!
SERVIÇO:
Encontro pré-concerto, com Daniel Motta
Data: 30/08
Local: Teatro Polytheama
R. Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 18h30
Entrada gratuita.
Concerto
Data: 30/08
Local: Teatro Polytheama
R. Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 20h
Classificação: Livre
Ingressos: R$ 5 e 10