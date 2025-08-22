“Noite Francesa' celebra compositores e fortalece cultura

Prepare-se para uma noite de sublime beleza e emoção: a 27ª edição dos Concertos Astra-Finamax apresentará a "Noite Francesa" no Teatro Polytheama, dia 30 de agosto, às 20h. Em celebração ao ano Brasil-França, o ponto alto do espetáculo será a execução do aclamado Requiem em Ré menor, Op. 48, de Gabriel Fauré, com a participação especialíssima do Madrigal Vivace de Jundiaí, reforçando o talento musical da nossa cidade.

O Requiem de Fauré é uma joia singular do repertório sacro, que se distingue por sua serenidade, lirismo e uma abordagem consoladora da morte. Longe do drama e do terror do Juízo Final, Fauré concebeu uma obra que inspira paz e esperança, tocando a alma de forma gentil e profunda.

Composta entre 1887 e 1890, a obra é um testemunho da sensibilidade de Fauré. Embora ele próprio afirmasse tê-la criado "por prazer", muitos acreditam que as perdas de seus pais, ocorridas pouco antes, podem ter influenciado a atmosfera de conforto e contemplação da peça. Sua estreia, em partes, foi em 1888, na Igreja de la Madeleine, em Paris, onde Fauré atuava como organista. Desde então, o Requiem passou por revisões e orquestrações, resultando nas diversas versões executadas globalmente.

Nesta apresentação em Jundiaí, o Requiem será acompanhado pelo renomado pianista Fabio Maciel, e contará com as vozes dos solistas Silvania Abrusio (soprano) e David Pinheiro (barítono), todos sob a regência da maestra Vastí Atique. O programa da noite também incluirá outras joias da música francesa, como a Cantique de Jean Racine e Ici-Bass também de Gabriel Fauré, e o etéreo Clair de Lune, de Claude Debussy, além de Les Chemins de L’Amour de Francis Poulenc.