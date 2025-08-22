RMJ segue com 287 casos confirmados e oito óbitos

Apesar de não haver registros na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) de casos da nova variante XFG do vírus SARS, causador da covid-19, os municípios seguem com o esquema de vacinação e monitoramento para novos casos. Pelo país já foram identificados 46 casos, sendo dois em São Paulo. Para além da nova variante, em 2025 cerca de 287 pessoas contraíram covid, sendo 175 só em Jundiaí com oito óbitos.
De acordo com a Vigilância Epidemiológica, órgão ligado à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), o imunizante contra a doença segue sendo aplicado nos públicos priorizados pelo Ministério da Saúde. A vacina também faz parte do calendário vacinal de crianças até 5 anos, gestantes, idosos e de pessoas não vacinadas com nenhuma dose.
Para as crianças de seis 6 meses a menores de 5 anos e para as pessoas acima de 12 anos do grupo prioritário, a dose está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família do Município, no horário de atendimento das salas de vacinação de cada equipamento.
Já para as crianças de 5 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, a aplicação segue uma escala que pode ser consultada no link: https://jundiai.sp.gov.br/coronavirus/calendario-de-vacinacao/
De acordo com dados do LocalizaSUS, em Jundiaí, a cobertura em crianças de até 1 ano é 2,99%. Atualmente, para fins de cobertura, o painel considera apenas essa população (menores de 1 ano).
Pela região
Em Itupeva, foram três casos confirmados, com vacinação em todas as UBSs.
Assim segue em Várzea Paulista com 23 casos confirmados de Covid-19, todos já recuperados. A campanha de vacinação contra a doença segue em andamento sendo incorporada à rotina de imunização para crianças a partir de 6 meses até menores de 5 anos e permanece disponível também para os grupos prioritários, conforme orientação do Ministério da Saúde.
Desde o iníco do ano, foram registrados 10 casos suspeitos de covid-19 em Campo Limpo Paulista, mas apenas com 1 caso confirmado. A vacinação acontece normalmente.
Itupeva registra 85 casos de covid-19, também sem registros da nova variante. A estratégia de vacinação covid-19 continua sendo realizada conforme preconizado pelo PNI, de forma rotineira.
Cabreuva e Jarinu não retornaram até o fechamento desta edição.