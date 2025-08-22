RMJ segue com 287 casos confirmados e oito óbitos

Apesar de não haver registros na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) de casos da nova variante XFG do vírus SARS, causador da covid-19, os municípios seguem com o esquema de vacinação e monitoramento para novos casos. Pelo país já foram identificados 46 casos, sendo dois em São Paulo. Para além da nova variante, em 2025 cerca de 287 pessoas contraíram covid, sendo 175 só em Jundiaí com oito óbitos.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, órgão ligado à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), o imunizante contra a doença segue sendo aplicado nos públicos priorizados pelo Ministério da Saúde. A vacina também faz parte do calendário vacinal de crianças até 5 anos, gestantes, idosos e de pessoas não vacinadas com nenhuma dose.

Para as crianças de seis 6 meses a menores de 5 anos e para as pessoas acima de 12 anos do grupo prioritário, a dose está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família do Município, no horário de atendimento das salas de vacinação de cada equipamento.