Professores da Unicamp palestram em Jundiaí nesta quinta (21)

Dentro da programação do Mês do Patrimônio Histórico e Cultural de Jundiaí, a cidade recebe, nesta quinta-feira (21), às 19h, uma palestra seguida de roda de conversa com dois professores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O encontro, que será realizado na Sala São Paulo-Minas de cinema do Espaço Expressa, terá como tema “Patrimônio geológico e hidrológico” e é aberto ao público.

A atividade contará com a participação da Profa. Dra. Luciana Cordeiro de Souza Fernandes, especialista em Direito Ambiental e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências da Terra (IG/Unicamp), e do Prof. Dr. Celso Dal Ré Carneiro, geólogo, pesquisador, docente do Instituto de Geociências da Unicamp e membro da Academia Brasileira de Ciências, referência em educação e divulgação das geociências.

O objetivo do encontro é ampliar a compreensão sobre dimensões muitas vezes pouco lembradas do patrimônio cultural: as rochas, os solos, os rios e os sistemas hídricos, que sustentam a vida, moldam a paisagem e registram a história da Terra.