20 de agosto de 2025
96 HORAS

Liquidação de Inverno do Maxi vai até dia 24 de agosto

Liquidação de inverno segue até dia 24, no Maxi Shopping
Se você deseja adquirir aqueles itens da estação que ficaram faltando em suas compras, essa é a sua oportunidade. Começou hoje (20) e segue até 24 de agosto, a  Liquidação de Inverno 96 Horas de Máxima Loucura do Maxi Shopping. As vitrines das lojas do Maxi Shopping estão repletas de produtos promocionais que agregam qualidade, preços atrativos e facilidade de pagamento.

Nesse período, o clima de liquidação toma conta de todo o shopping, com as promoções de calçados; vestuário; acessórios; cama, mesa e banho; eletroeletrônicos; e muito mais. Confira também nas redes sociais do Shopping (Instagram: @maxishoppingoficial e Facebook: @MaxiShoppingJundiai) e fique antenado nas ofertas.

“Durante a liquidação tanto consumidores quanto lojistas ganham, pois adquirem e vendem produtos, garantindo assim itens com desconto e desova de estoques”, conclui a gerente de marketing, Silvia Helena Orenga Sandoval.

Nesse período, o clima de liquidação toma conta de todo o shopping

