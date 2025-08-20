Liquidação de Inverno do Maxi vai até dia 24 de agosto

Se você deseja adquirir aqueles itens da estação que ficaram faltando em suas compras, essa é a sua oportunidade. Começou hoje (20) e segue até 24 de agosto, a Liquidação de Inverno 96 Horas de Máxima Loucura do Maxi Shopping. As vitrines das lojas do Maxi Shopping estão repletas de produtos promocionais que agregam qualidade, preços atrativos e facilidade de pagamento.

Nesse período, o clima de liquidação toma conta de todo o shopping, com as promoções de calçados; vestuário; acessórios; cama, mesa e banho; eletroeletrônicos; e muito mais. Confira também nas redes sociais do Shopping (Instagram: @maxishoppingoficial e Facebook: @MaxiShoppingJundiai) e fique antenado nas ofertas.

“Durante a liquidação tanto consumidores quanto lojistas ganham, pois adquirem e vendem produtos, garantindo assim itens com desconto e desova de estoques”, conclui a gerente de marketing, Silvia Helena Orenga Sandoval.