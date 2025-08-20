Prefeitura de Jundiaí vai realizar o tradicional desfile cívico

A Prefeitura de Jundiaí realizará o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. O evento terá início às 9h, na Avenida Prefeito Luís Latorre, na altura da Rua Evandro César Gnaccarini, e busca reunir a população para prestigiar as apresentações.

Com participação de escolas, instituições, forças de segurança e entidades da cidade, o desfile é marcado pela valorização da cidadania, da cultura e do respeito à história do país.

Para facilitar o acesso da população, a Prefeitura lembra que, como ocorre em todo primeiro domingo do mês, a tarifa do transporte coletivo será de apenas R$ 1,00. Assim, os munícipes terão mais comodidade para se deslocar e participar da programação.