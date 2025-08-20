20 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
7 DE SETEMBRO

Prefeitura de Jundiaí vai realizar o tradicional desfile cívico

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMJ
Tradicionalmente, quem abre o desfile é o 12º Grupo de Artilharia Antiaérea (12º GAAAe)
Tradicionalmente, quem abre o desfile é o 12º Grupo de Artilharia Antiaérea (12º GAAAe)

A Prefeitura de Jundiaí realizará o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. O evento terá início às 9h, na Avenida Prefeito Luís Latorre, na altura da Rua Evandro César Gnaccarini, e busca reunir a população para prestigiar as apresentações.

Com participação de escolas, instituições, forças de segurança e entidades da cidade, o desfile é marcado pela valorização da cidadania, da cultura e do respeito à história do país.

Para facilitar o acesso da população, a Prefeitura lembra que, como ocorre em todo primeiro domingo do mês, a tarifa do transporte coletivo será de apenas R$ 1,00. Assim, os munícipes terão mais comodidade para se deslocar e participar da programação.

Jundiaí celebra o Dia da Independência com desfile cívico no dia 7 de setembro

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários