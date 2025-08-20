Jovem autista, que sofria bullying, esfaqueia aluna em escola

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada na escola Professor Joaquim Antônio Ladeira, em Louveira, nesta terça-feira (19), por um aluno da mesma idade, que é autista de grau 3. Ele foi detido, levado para a delegacia e ficou à disposição do Ministério Público e da Vara da Infância e Juventude. A adolescente, que segundo investigações preliminares, praticava bullying contra o garoto, não sofreu ferimentos graves.
De acordo com o delegado Josias Guimarães, responsável pelo registro do caso, "a vítima (garota esfaqueada) promovia bullying contra autor há vários meses. Inclusive, ele chegou a ser agredido por ela. Hoje ele trouxe para escola duas facas de cozinha e desferiu no rosto dela, atingindo a sobrancelha".
A ocorrência foi registrada como ato infracional, consistente em lesão corporal.
A vítima fez curativos e precisou levar pontos nos ferimentos.
Já o garoto, após prestar depoimento na companhia dos responsáveis, ficou à disposição do MP e da Vara da Infância e Juventude.
A EDUCAÇÃO
Em nota enviada a um dos veículos de comunicação do grupo Sampi, ao qual o JJ faz parte, Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc) lamentou o ocorrido e repudiou qualquer forma de violência. A pasta destacou que a direção da unidade agiu rapidamente ao acionar os responsáveis, encaminhar os adolescentes à delegacia e garantir atendimento imediato para a vítima.