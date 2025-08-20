20 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FACADAS NO ROSTO

Jovem autista, que sofria bullying, esfaqueia aluna em escola

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O caso foi registrado no DP e o jovem ficou à disposição da Justiça
O caso foi registrado no DP e o jovem ficou à disposição da Justiça

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada na escola Professor Joaquim Antônio Ladeira, em Louveira, nesta terça-feira (19), por um aluno da mesma idade, que é autista de grau 3. Ele foi detido, levado para a delegacia e ficou à disposição do Ministério Público e da Vara da Infância e Juventude. A adolescente, que segundo investigações preliminares, praticava bullying contra o garoto, não sofreu ferimentos graves.

De acordo com o delegado Josias Guimarães, responsável pelo registro do caso, "a vítima (garota esfaqueada) promovia bullying contra autor há vários meses. Inclusive, ele chegou a ser agredido por ela. Hoje ele trouxe para escola duas facas de cozinha e desferiu no rosto dela, atingindo a sobrancelha".

A ocorrência foi registrada como ato infracional, consistente em lesão corporal.

A vítima fez curativos e precisou levar pontos nos ferimentos.

Já o garoto, após prestar depoimento na companhia dos responsáveis, ficou à disposição do MP e da Vara da Infância e Juventude.

A EDUCAÇÃO

Em nota enviada a um dos veículos de comunicação do grupo Sampi, ao qual o JJ faz parte, Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc) lamentou o ocorrido e repudiou qualquer forma de violência. A pasta destacou que a direção da unidade agiu rapidamente ao acionar os responsáveis, encaminhar os adolescentes à delegacia e garantir atendimento imediato para a vítima.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários