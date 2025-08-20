Jovem autista, que sofria bullying, esfaqueia aluna em escola

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada na escola Professor Joaquim Antônio Ladeira, em Louveira, nesta terça-feira (19), por um aluno da mesma idade, que é autista de grau 3. Ele foi detido, levado para a delegacia e ficou à disposição do Ministério Público e da Vara da Infância e Juventude. A adolescente, que segundo investigações preliminares, praticava bullying contra o garoto, não sofreu ferimentos graves.

De acordo com o delegado Josias Guimarães, responsável pelo registro do caso, "a vítima (garota esfaqueada) promovia bullying contra autor há vários meses. Inclusive, ele chegou a ser agredido por ela. Hoje ele trouxe para escola duas facas de cozinha e desferiu no rosto dela, atingindo a sobrancelha".

A ocorrência foi registrada como ato infracional, consistente em lesão corporal.