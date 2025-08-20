20 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ANTES DA CIRURGIA

Médico de hospital de Jundiaí é denunciado por crime sexual

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
MIGALHAS
O médico vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DMM)
O médico vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DMM)

Um médico de um hospital particular em Jundiaí está sendo investigado por importunação sexual contra uma paciente, ocorrido antes de uma cirurgia no dia 14 deste mês. O crime foi denunciado pela vítima na última segunda-feira (18), mesmo dia em que um dentista foi preso em uma clínica, no Centro da cidade, por estupro de vulnerável contra uma paciente.

De acordo com a vítima do médico, ela contou à polícia que antes de iniciar a cirurgia, o médico deu um tapa em suas nádegas, o que foi presenciado por uma enfermeira. Depois, durante as perguntas rotineiras sobre se caso, ele perguntou: "foi seu namorado que mordeu aí?".

Ainda durante os questionamentos, segundo ela, o médico tomou o celular de suas mãos e passou a olhar a galeria de fotos, questionando: "você não tem um 'nudes' aí não né?"

A vítima se sentiu violentada e constrangida e por esta razão registrou Boletim de Ocorrência no Plantão Policial.

O caso foi enviado para investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários