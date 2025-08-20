Médico de hospital de Jundiaí é denunciado por crime sexual

Um médico de um hospital particular em Jundiaí está sendo investigado por importunação sexual contra uma paciente, ocorrido antes de uma cirurgia no dia 14 deste mês. O crime foi denunciado pela vítima na última segunda-feira (18), mesmo dia em que um dentista foi preso em uma clínica, no Centro da cidade, por estupro de vulnerável contra uma paciente.

De acordo com a vítima do médico, ela contou à polícia que antes de iniciar a cirurgia, o médico deu um tapa em suas nádegas, o que foi presenciado por uma enfermeira. Depois, durante as perguntas rotineiras sobre se caso, ele perguntou: "foi seu namorado que mordeu aí?".

Ainda durante os questionamentos, segundo ela, o médico tomou o celular de suas mãos e passou a olhar a galeria de fotos, questionando: "você não tem um 'nudes' aí não né?"