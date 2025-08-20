SP lança 2º Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para a segunda edição do Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares, que neste ano terá como tema alimentação e sustentabilidade. A iniciativa, promovida pela equipe de nutrição da pasta, busca valorizar os profissionais que preparam as refeições escolares e estimular práticas de aproveitamento integral dos alimentos.

Durante a divulgação da segunda edição para as equipes escolares, a equipe da Seduc-SP confirmou o lançamento do e-book “Sabores Paulistas pelas mãos das cozinheiras escolares”, que reúne as 83 receitas vencedoras da primeira edição. O material está disponível gratuitamente on-line e, em breve, também será impresso e distribuído para as 5 mil escolas estaduais paulistas.

“É um prazer estar aqui lançando um dos frutos da primeira edição do concurso, o nosso e-book. O concurso é muito mais que um desafio culinário, é uma iniciativa educativa e cultural que resgata tradições alimentares e valoriza os profissionais envolvidos”, diz Tatiane Domingos, coordenadora de Alimentação Escolar da Seduc-SP.