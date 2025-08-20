SP lança 2º Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para a segunda edição do Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares, que neste ano terá como tema alimentação e sustentabilidade. A iniciativa, promovida pela equipe de nutrição da pasta, busca valorizar os profissionais que preparam as refeições escolares e estimular práticas de aproveitamento integral dos alimentos.
Durante a divulgação da segunda edição para as equipes escolares, a equipe da Seduc-SP confirmou o lançamento do e-book “Sabores Paulistas pelas mãos das cozinheiras escolares”, que reúne as 83 receitas vencedoras da primeira edição. O material está disponível gratuitamente on-line e, em breve, também será impresso e distribuído para as 5 mil escolas estaduais paulistas.
“É um prazer estar aqui lançando um dos frutos da primeira edição do concurso, o nosso e-book. O concurso é muito mais que um desafio culinário, é uma iniciativa educativa e cultural que resgata tradições alimentares e valoriza os profissionais envolvidos”, diz Tatiane Domingos, coordenadora de Alimentação Escolar da Seduc-SP.
Entre as convidadas do lançamento estavam as cozinheiras Elaine Cristina Oliveira e Lucilene Cardoso de Almeida, da Escola Estadual Deputado Manoel da Nóbrega, localizada na zona leste da capital, autoras de uma das receitas premiadas em 2024, a paella com carne suína.
“A gente adaptou essa receita porque os alunos não aceitavam a cenoura e, por outro lado, eles amam carne suína. Depois dessa mistura, a paella foi aceita por 100% dos alunos”, contou Elaine.
‘Reality show’ com estudantes como jurados
Entre as etapas do concurso está a avaliação, pelos alunos, das receitas escolhidas para o concurso, quando eles se tornam, brincam as cozinheiras, jurados das receitas apresentadas.
As duas profissionais premiadas em 2024 lembraram que os próprios estudantes as incentivaram a participar. “Nós também preparamos um risoto de frango que é um sucesso na escola, mas eles mesmos disseram que precisávamos inscrever a paella, e aqui estamos”, conta Elaine. Para elas, o segredo do sucesso está no cuidado com cada prato servido: “O tempero melhor é o amor, estamos nos sentindo valorizadas e as crianças agradecem. Quando eles vêm e dizem que a nossa comida está gostosa, que o que fizemos alegrou o dia deles, para a gente é maravilhoso”, completa Lucilene.
Segundo Giovanna Zoia, nutricionista e líder do projeto na Educação, o tema sustentabilidade foi escolhido para aproximar a prática da cozinha escolar de questões ambientais e sociais. “A forma como a gente cozinha também pode ser mais sustentável. Usar todas as partes do alimento, como cascas e sementes, evita desperdício e ajuda a preservar os recursos do planeta”, afirma.
Giovanna ainda destaca que a Secretaria já vem incorporando ingredientes da agricultura familiar no cardápio escolar e que o concurso é uma oportunidade para aproximar a alimentação das ações pedagógicas.
Material de apoio
Para apoiar as cozinheiras e cozinheiros e suas escolas no desenvolvimento de receitas mais criativas e sustentáveis, a Secretaria de Educação elaborou, em parceria com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (Efape), um conjunto de materiais de apoio. O conteúdo reúne 16 temas relacionados à alimentação e sustentabilidade, disponibilizados em vídeos e arquivos em PDF, que podem ser acessados por gestores, professores e pelas equipes das cozinhas.
A formadora da Efape, Jocília Araujo, também presente na live, afirmou que todo o trabalho de apoio tem sido feito porque “nas escolas, quem cozinha também educa”.
Inscrições e premiação
As inscrições para o concurso já estão abertas e as etapas estão divididas dessa forma:
- Até o dia 5 de setembro: as escolas formam suas equipes para a disputa e inscrevem a receita escolhida no site do concurso;
- Entre 8 de setembro e 14 de novembro, as cozinheiras devem escolher um dia para oferecer a receita escolhida para os estudantes de toda a escola e esses estudantes votarão na receita por meio de um portal da Alimentação Escolar;
- As escolas devem preencher o formulário com as informações sobre a receita e participação dos alunos até o dia 24 de novembro;
- A divulgação do resultado do concurso está prevista para o mês de dezembro.
A nova edição do contará com premiações especiais, entre elas uma aula com a chef Elisa Fernandes, uma viagem ecoturística, a criação de um novo e-book com as receitas vencedoras de 2025, além de troféus para as escolas vencedoras – uma novidade desta edição.