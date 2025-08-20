20 de agosto de 2025
TRANQUILIDADE

Vereadores baixam o tom das críticas ao governo municipal

Por Felipe Torezim |
| Tempo de leitura: 2 min
Samuel Silva / Jornal de Jundiaí
Câmara não recebeu grande público para sessão em clima de paz
Câmara não recebeu grande público para sessão em clima de paz

Após uma sequência de falas polêmicas, críticas ao governo e gestores, além da derrubada de vetos do Executivo, os vereadores baixaram o tom em relação à gestão municipal e realizaram uma sessão ordinária tranquila nesta terça-feira (19). Além da aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 14.802/2025, de autoria do Poder Executivo — que estabelece novas configurações para o Conselho Municipal de Segurança Pública e Cidadania (CMSPC) e para o Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania (FMSPC) —, dois vetos do Executivo a projetos de lei foram mantidos, e apenas um foi derrubado.

O veto derrubado refere-se ao PL nº 14.614, de autoria do vereador João Victor (PL), que prevê a proibição da adoção de animais por pessoas condenadas por crimes de maus-tratos. Com parecer de constitucionalidade da Câmara, o projeto segue para sanção.

Também de autoria de João Victor, foi aprovado por unanimidade o PL nº 14.655/2025, que institui a Política Municipal de Atendimento à Pessoa com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). O projeto visa garantir ações necessárias para o atendimento de pessoas diagnosticadas, promover a inclusão e combater o preconceito.

“O TDAH afeta de 5 a 8% da população brasileira, e aqui em Jundiaí isso não é diferente. Este projeto estabelece diretrizes para que a Prefeitura celebre contratos e convênios, garantindo o cuidado a essas pessoas”, afirmou o vereador.

Aprovações

A Casa ainda aprovou a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 163/2021, de autoria do vereador Madson Henrique (PL), que prevê a possibilidade de atendimento domiciliar a pessoas que, por idade ou deficiência, não tenham condições de comparecer às unidades de saúde.

Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 14.703/2025, de autoria de Tiago da El Elion (PL), que trata da instalação de abrigos cobertos e da exploração de publicidade institucional em pontos de parada de ônibus por parte da iniciativa privada, mediante edital.

A Câmara autorizou ainda a inclusão do Dia do Historiador no Calendário Municipal de Eventos, a denominação de duas ruas e uma avenida, além de três moções.

A esfriada nos ânimos e o comportamento mais contido dos vereadores serão decisivos para os próximos meses, quando votações de projetos importantes — como o orçamento do próximo ano — entrarão em pauta.

