Paulista abre venda de ingressos para jogo das oitavas de final

O Paulista abriu, nesta tarde (19), a venda de ingressos para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista, entre Paulista e Primavera. O confronto está marcado para este sábado (23), no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. A bola rola às 19h.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, no site: https://paulista.soudaliga.com.br/. Basta fazer um rápido cadastro e selecionar o setor desejado. Os valores são: arquibancada R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada); cadeira coberta R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

Para garantir o acesso à meia entrada, envie a documentação necessária para o e-mail paulista@soudaliga.com.br (em caso de compra on-line) e leve para conferência na hora da partida. Para as vendas físicas, a documentação também deve ser comprovada no ato da compra.