Paulista abre venda de ingressos para jogo das oitavas de final

O Paulista abriu, nesta tarde (19), a venda de ingressos para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista, entre Paulista e Primavera. O confronto está marcado para este sábado (23), no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. A bola rola às 19h.
Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, no site: https://paulista.soudaliga.com.br/. Basta fazer um rápido cadastro e selecionar o setor desejado. Os valores são: arquibancada R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada); cadeira coberta R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).
Para garantir o acesso à meia entrada, envie a documentação necessária para o e-mail paulista@soudaliga.com.br (em caso de compra on-line) e leve para conferência na hora da partida. Para as vendas físicas, a documentação também deve ser comprovada no ato da compra.
VENDAS FÍSICAS
As vendas físicas também já estão disponíveis na secretaria do clube e serão comercializadas até sexta-feira (22), entre 9h e 17h. Já no sábado, dia da partida, a venda acontece na bilheteria a partir das 13h até o intervalo do jogo. De acordo com regras da Federação Paulista de Futebol, todos os ingressos devem ser nominais e com CPF, o que pode gerar longas filas na compra dos bilhetes no dia da partida. Os portões serão abertos a partir das 17h30.
Nesta partida, o Galo abrirá apenas o portão principal para acesso da torcida.