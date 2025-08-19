19 de agosto de 2025
FLAGRANTE

GMs prendem mulher de 51 anos por tráfico de drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
As drogas foram apreendidas pelos guardas municipais
Uma mulher de 51 anos foi presa por tráfico de drogas, na estrada da Bragantina, no Jardim Marchetti, em Campo Limpo Paulista. A prisão foi feita por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Era por volta de meia-noite, quando os GMs Max e Fortunato faziam patrulhamento próximo ao lago, em área de lazer do bairro, e se depararam com a mulher em atitude suspeita. Ela correu na tentativa de escapar, mas foi alcançada e detida.

Uma equipe de apoio, com uma guarda feminina, foi acionada para a realização da revista pessoal. Com ela foram encontradas dezenas de porções de drogas diversas.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia, onde acabou presa em flagrante, sendo levada para a Cadeia de Itupeva.

Comentários

Comentários