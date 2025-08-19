GMs prendem mulher de 51 anos por tráfico de drogas

Uma mulher de 51 anos foi presa por tráfico de drogas, na estrada da Bragantina, no Jardim Marchetti, em Campo Limpo Paulista. A prisão foi feita por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Era por volta de meia-noite, quando os GMs Max e Fortunato faziam patrulhamento próximo ao lago, em área de lazer do bairro, e se depararam com a mulher em atitude suspeita. Ela correu na tentativa de escapar, mas foi alcançada e detida.

Uma equipe de apoio, com uma guarda feminina, foi acionada para a realização da revista pessoal. Com ela foram encontradas dezenas de porções de drogas diversas.