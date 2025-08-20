Benefícios agrícolas chegam a R$ 1,3 milhão para 183 agricultores

Cerca de 183 produtores rurais de Jundiaí receberão este ano R$ 1,3 milhão em recursos referentes a subvenções para manutenção de suas propriedades. Com valores que variam de acordo com o tamanho da área e das necessidades das mesmas, os benefícios estão ligados ao programa Unifica Rural que reúne o Seguro Agrícola, Cultivo Protegido, Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e Programa Municipal de Apoio ao Jovem Agricultor (PROAJ).
De acordo com a Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), independente do tipo de recurso solicitado, todos os interessados passam por análise. No caso do PSA, voltado exclusivamente para agricultores que preservam áreas ambientais em suas propriedades, a adesão é voluntária.
Foi o caso da empresária Hanah Carvalho de Mendonça Traldi Furlan de Souza que, pela primeira vez, resolveu entrar com edital para receber o benefício do PSA. Com uma propriedade de 347 ha, o benefício concedido irá ajudar na manutenção de uma área de 40 há.
“Pelo menos 80% da propriedade é de mata nativa e toda preservação, em especial de água, é importante não só para os proprietários, mas para o município. Mantemos praticamente a maioria da área, mas toda ajuda é relevante e faz a diferença.”
Assim como Hanah Traldi, os demais contemplados foram informados via Imprensa Oficial do dia 13 de agosto do seu benefício e valor contemplado. O pagamento será feito ao longo do ano pra cada tipo de programa.
Com área de 347 ha, o benefício do PSA será utilizado para continuar a manutenção de sua área de preservaçaõ ambiental
Aos 80 anos, João Bardi, referência no cultivo da uva Niágara, foi contemplado com três dos quatro benefícios ofertados pelo município. Apesar dos valores não serem suficientes para as despesas da propriedade, ele adianta que os benefícios ajudam, e muito, para não pesar nas despesas.
“O dinheiro ajuda na compra de alguns equipamentos, na compra de telas para proteger a plantação de passarinhos e até granizo. Acredito que Jundiaí é uma das poucas cidades a oferecer os benefícios, mas infelizmente não é todo agricultor que consegue se manter no campo.”
O proprietário João Bardi foi contemplado com três dos quatro programas de incentivo