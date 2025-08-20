Benefícios agrícolas chegam a R$ 1,3 milhão para 183 agricultores

Cerca de 183 produtores rurais de Jundiaí receberão este ano R$ 1,3 milhão em recursos referentes a subvenções para manutenção de suas propriedades. Com valores que variam de acordo com o tamanho da área e das necessidades das mesmas, os benefícios estão ligados ao programa Unifica Rural que reúne o Seguro Agrícola, Cultivo Protegido, Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e Programa Municipal de Apoio ao Jovem Agricultor (PROAJ).

De acordo com a Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), independente do tipo de recurso solicitado, todos os interessados passam por análise. No caso do PSA, voltado exclusivamente para agricultores que preservam áreas ambientais em suas propriedades, a adesão é voluntária.

Foi o caso da empresária Hanah Carvalho de Mendonça Traldi Furlan de Souza que, pela primeira vez, resolveu entrar com edital para receber o benefício do PSA. Com uma propriedade de 347 ha, o benefício concedido irá ajudar na manutenção de uma área de 40 há.