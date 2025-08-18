Escolas municipais ganham novas quadras poliesportivas

Recentemente, quatro Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) de Jundiaí receberam quadras poliesportivas novas e cobertas, trazendo benefícios tanto para alunos quanto para os educadores. O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância desses investimentos. “A entrega de espaços de qualidade fortalece o aprendizado, promove a prática esportiva e garante que nossas crianças e jovens tenham melhores condições para se desenvolver, tanto dentro quanto fora da sala de aula”.

A gestora da UGE, Priscila Costa destacou a importância das novas quadras para toda a comunidade escolar. “Oferecer uma quadra coberta, com piso adequado e conforto térmico, favorece as experiências e aprendizagens das crianças, através do trabalho com o esporte, as ginásticas, as possibilidades de movimentos e brincadeiras diversas, com mais segurança e qualidade. A quadra é uma das salas de aula dos profissionais da Educação Física e, dessa forma, extremamente importante para as propostas planejadas. É também um ponto de encontro e de interação com as crianças, entre as famílias, em festas, reuniões ou atividades diversificadas”.

Confira as melhorias: