19 de agosto de 2025
NOVIDADE

Escolas municipais ganham novas quadras poliesportivas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
Novos espaços esportivos trazem benefícios tanto para alunos quanto para os educadores.
Novos espaços esportivos trazem benefícios tanto para alunos quanto para os educadores.

Recentemente, quatro Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) de Jundiaí receberam quadras poliesportivas novas e cobertas, trazendo benefícios tanto para alunos quanto para os educadores. O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância desses investimentos. “A entrega de espaços de qualidade fortalece o aprendizado, promove a prática esportiva e garante que nossas crianças e jovens tenham melhores condições para se desenvolver, tanto dentro quanto fora da sala de aula”.

A gestora da UGE, Priscila Costa destacou a importância das novas quadras para toda a comunidade escolar. “Oferecer uma quadra coberta, com piso adequado e conforto térmico, favorece as experiências e aprendizagens das crianças, através do trabalho com o esporte, as ginásticas, as possibilidades de movimentos e brincadeiras diversas, com mais segurança e qualidade. A quadra é uma das salas de aula dos profissionais da Educação Física e, dessa forma, extremamente importante para as propostas planejadas. É também um ponto de encontro e de interação com as crianças, entre as famílias, em festas, reuniões ou atividades diversificadas”.

Confira as melhorias:

EMEB Professora Janet Ferreira Prado – Vila Santana 2
A EMEB Professora Janet Ferreira Prado, que fica na região da Vila Nambi, foi inaugurada em 2012 e atende 824 crianças do Infantil 2 ao Fundamental 1. Em junho a Prefeitura inaugurou a quadra poliesportiva coberta, equipada com traves para futsal, tabelas de basquete, sistema de iluminação modernizado e área verde revitalizada.

EMEB Professora Aparecida Bernardi do Amaral – Morada das Vinhas
A entrega da quadra coberta foi em junho, beneficiando 236 crianças de 3 a 6 anos. “Quando a quadra ficou pronta, fiquei muito feliz. Adorei e venho todos os dias”, contou a aluna Olívia Santos, de 6 anos.

EMEB Luiz Bárbaro – Ponte São João
A EMEB Luiz Bárbaro comemorou no dia 5 de abril o sonho de inaugurar sua primeira quadra coberta, com iluminação moderna e um espaço anexo de piso emborrachado, utilizado como área de convivência e aprendizado para os 245 estudantes da educação infantil.

EMEB Maria Aparecida de Souza Almeida Ramos (Peixinho) – Jundiaí Mirim
A EMEB “Peixinho” recebeu sua quadra poliesportiva recentemente. O espaço conta com 310 m² e cobertura em telhas termoacústicas e garante conforto térmico e estrutura para aulas, atividades culturais e eventos comunitários.

