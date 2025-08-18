Escolas municipais ganham novas quadras poliesportivas

Recentemente, quatro Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) de Jundiaí receberam quadras poliesportivas novas e cobertas, trazendo benefícios tanto para alunos quanto para os educadores. O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância desses investimentos. “A entrega de espaços de qualidade fortalece o aprendizado, promove a prática esportiva e garante que nossas crianças e jovens tenham melhores condições para se desenvolver, tanto dentro quanto fora da sala de aula”.
A gestora da UGE, Priscila Costa destacou a importância das novas quadras para toda a comunidade escolar. “Oferecer uma quadra coberta, com piso adequado e conforto térmico, favorece as experiências e aprendizagens das crianças, através do trabalho com o esporte, as ginásticas, as possibilidades de movimentos e brincadeiras diversas, com mais segurança e qualidade. A quadra é uma das salas de aula dos profissionais da Educação Física e, dessa forma, extremamente importante para as propostas planejadas. É também um ponto de encontro e de interação com as crianças, entre as famílias, em festas, reuniões ou atividades diversificadas”.
Confira as melhorias:
EMEB Professora Janet Ferreira Prado – Vila Santana 2
A EMEB Professora Janet Ferreira Prado, que fica na região da Vila Nambi, foi inaugurada em 2012 e atende 824 crianças do Infantil 2 ao Fundamental 1. Em junho a Prefeitura inaugurou a quadra poliesportiva coberta, equipada com traves para futsal, tabelas de basquete, sistema de iluminação modernizado e área verde revitalizada.
EMEB Professora Aparecida Bernardi do Amaral – Morada das Vinhas
A entrega da quadra coberta foi em junho, beneficiando 236 crianças de 3 a 6 anos. “Quando a quadra ficou pronta, fiquei muito feliz. Adorei e venho todos os dias”, contou a aluna Olívia Santos, de 6 anos.
EMEB Luiz Bárbaro – Ponte São João
A EMEB Luiz Bárbaro comemorou no dia 5 de abril o sonho de inaugurar sua primeira quadra coberta, com iluminação moderna e um espaço anexo de piso emborrachado, utilizado como área de convivência e aprendizado para os 245 estudantes da educação infantil.
EMEB Maria Aparecida de Souza Almeida Ramos (Peixinho) – Jundiaí Mirim
A EMEB “Peixinho” recebeu sua quadra poliesportiva recentemente. O espaço conta com 310 m² e cobertura em telhas termoacústicas e garante conforto térmico e estrutura para aulas, atividades culturais e eventos comunitários.