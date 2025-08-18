Bazar do Hospital São Vicente precisa de doações

Para garantir a realização do Bazar do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) em setembro, as doações da população são essenciais. Toda quarta-feira, das 14h às 16h, são recebidas roupas femininas, masculinas e infantis, artigos de decoração, acessórios, brinquedos, roupas de cama, mesa e banho, tapetes e utensílios domésticos em bom estado. Esses itens são vendidos por preços entre R$ 3 e R$ 50 nas edições seguintes do Bazar, que fica na Rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro de Jundiaí.

Todo o valor obtido com as vendas é revertido em benefício dos pacientes e da Instituição. “Fazer doações ao Bazar do Hospital São Vicente é a maneira perfeita de passar adiante uma peça de roupa ou objeto que você não usa mais, mas que se torna interessante para outra pessoa. Desse modo, aumentamos o ciclo de vida desses produtos e encontramos alternativas além do descarte; somos responsáveis não só com a saúde dos pacientes, mas também com o meio ambiente e a comunidade”, explica a supervisora de Projetos Sociais do HSV, Viviane Rasera.

Contribuir com a iniciativa significa fazer a diferença para a Instituição. O Bazar do Voluntariado do Hospital São Vicente recebe doações às quartas-feiras, das 14h às 16h, no endereço onde é realizado o Bazar, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, nº 350, no Centro de Jundiaí.