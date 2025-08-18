Jovem da semiliberdade se destaca em curso e é homenageado

O adolescente Bernardo (nome fictício), que cumpre medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Semiliberdade Jundiaí, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, concluiu o curso de qualificação profissional de Programador de Produção, ofertado pelo Senai Jundiaí, com o melhor desempenho entre os 14 alunos da turma. A oportunidade foi concedida por meio de bolsa oferecida pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, garantindo que o jovem tivesse acesso à formação profissional de qualidade.

A cerimônia de formatura aconteceu no dia 1º de agosto, no próprio Senai Jundiaí, e contou com a presença de familiares, convidados e representantes da instituição de ensino. Durante o evento, Bernardo foi homenageado por seu destaque na formação, recebendo o certificado de conclusão do curso e um livro em reconhecimento à dedicação e ao esforço demonstrados ao longo dos estudos. O momento foi marcado por aplausos calorosos de colegas, professores e autoridades presentes, consolidando a conquista como um marco em sua trajetória.

Em seu discurso emocionado, Bernardo ressaltou o valor da oportunidade: "Nunca imaginei que conseguiria terminar um curso como esse, muito menos ser o melhor da turma. Esse diploma mostra que eu posso sonhar com um futuro cheio de possibilidades".