Jovem da semiliberdade se destaca em curso e é homenageado

O adolescente Bernardo (nome fictício), que cumpre medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Semiliberdade Jundiaí, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, concluiu o curso de qualificação profissional de Programador de Produção, ofertado pelo Senai Jundiaí, com o melhor desempenho entre os 14 alunos da turma. A oportunidade foi concedida por meio de bolsa oferecida pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, garantindo que o jovem tivesse acesso à formação profissional de qualidade.
A cerimônia de formatura aconteceu no dia 1º de agosto, no próprio Senai Jundiaí, e contou com a presença de familiares, convidados e representantes da instituição de ensino. Durante o evento, Bernardo foi homenageado por seu destaque na formação, recebendo o certificado de conclusão do curso e um livro em reconhecimento à dedicação e ao esforço demonstrados ao longo dos estudos. O momento foi marcado por aplausos calorosos de colegas, professores e autoridades presentes, consolidando a conquista como um marco em sua trajetória.
Em seu discurso emocionado, Bernardo ressaltou o valor da oportunidade: "Nunca imaginei que conseguiria terminar um curso como esse, muito menos ser o melhor da turma. Esse diploma mostra que eu posso sonhar com um futuro cheio de possibilidades".
Com duração de três meses, a formação teve como objetivo desenvolver competências voltadas à área de produção industrial, abordando o uso de tecnologias aplicadas ao setor, além de temas relacionados à segurança, saúde, meio ambiente e legislação. O curso também proporcionou aos alunos uma base sólida de conhecimentos que dialogam com as demandas do mercado de trabalho atual, que busca profissionais capacitados e adaptáveis.
Durante o período de aprendizagem, Bernardo teve contato com ferramentas digitais essenciais, como elaboração de documentos, planilhas e apresentações, além de adquirir noções práticas sobre processos produtivos e programação da produção. Entre os conteúdos estudados, estiveram a definição de insumos, o dimensionamento da capacidade produtiva, a elaboração de cronogramas de atividades e o monitoramento do fluxo de trabalho. Paralelamente, a formação também estimulou o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como pensamento analítico, autonomia, inteligência emocional e criatividade, que são diferenciais cada vez mais valorizados no ambiente profissional.
Para a diretora do CASA Semiliberdade Jundiaí, Andreza Tavares Ferreira, a conquista vai além do certificado: "Esse reconhecimento mostra que, quando oferecemos oportunidades e incentivo, os adolescentes respondem com dedicação e talento. É uma vitória que fortalece a confiança dele e inspira os demais jovens a acreditarem em suas próprias capacidades".
“A trajetória de Bernardo demonstra de forma clara como a dedicação pessoal, aliada ao acesso a uma educação profissional de qualidade, pode ampliar horizontes e gerar oportunidades transformadoras. Essa conquista vai além do mérito individual, constituindo um exemplo concreto do impacto positivo que a formação profissional exerce na vida de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa”, reforçou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.