‘Fazer valer o peso da camisa’, diz Fausto Dias sobre o mata-mata

O jogo de ida acontece em Jundiaí, neste sábado (23), às 19h, no Estádio Dr. Jayme Cintra. Já a decisão será no Estádio Moisés Lucarelli, com mando de campo do Primavera, no domingo (31), às 11h. A venda de ingressos será aberta hoje, pelo site: https://paulista.soudaliga.com.br/.

Com adversário, dias e horários definidos, o Galo volta ao mata-mata da Copa Paulista após 14 anos e vai apostar no peso da camisa para chegar à final pela quinta vez na história e, consequentemente, voltar ao calendário nacional. O primeiro passo desta fase será pelas oitavas de final, contra o Primavera, de Indaiatuba, em jogos de ida e volta.

O Paulista carrega o tabu de nunca ter sido eliminado no mata-mata da Copa Paulista. Em todas as vezes que chegou ao mata-mata, foi campeão em três oportunidades (1999, 2010, 2011) e vice-campeão em uma (2009).

Em entrevista ao podcast Tudo Sobre Paulista (TSP), na última quarta-feira (13), o técnico Fausto Dias falou sobre o mata-mata e como o time pode enfrentar as diferenças dos times de divisões superiores. “Tem essa cobrança [do tabu]. Não escondo que sinto que na hora que vira a chave para o mata-mata, a camisa é pesada. É a gente fazer valer e entender esse peso, saber administrar, com muita humildade e muito trabalho. Tentar usar o máximo possível a nosso favor. Deixou a gente chegar, então temos que fazer valer. Podemos enfrentar essas diferenças com todo mundo estando na mesma página, comprando nossa ideia, do minuto um aos acréscimos estarmos cumprindo as funções”, disse o técnico do Galo.

Ainda sem saber que o adversário seria o Primavera, Fausto também falou sobre a preocupação com os erros do time e destacou os principais ajustes que vem trabalhando com sua equipe para o mata-mata. “Agora estamos na fase que, ‘errou, tá fora’, então tudo me preocupa. Estamos atentos aos detalhes, deixando a equipe mais compacta possível, que seja segura em não tomar gols. O nosso ponto é achar esse equilíbrio. A gente erra muito, no último terço por exemplo, as tomadas de decisões. Vemos que não são as melhores, mas estamos trabalhando muito para ter um equilíbrio e eu estou comparando isso com o Primavera e o XV, que são as referências nessa competição. Eu confio muito no nosso sistema defensivo, no comprometimento das funções, e é dessa forma que a gente chega para o mata-mata”, destacou o comandante.