Suposto indígena é preso após dar mais de 10 facadas na esposa

Um suposto indígena, de 52 anos, foi preso em flagrante por ameaça e tentativa de feminicídio contra sua esposa, de 46 anos, ao golpear a vítima com 11 facadas em um ponto de ônibus, neste domingo (17), em Itatiba. Foram sete golpes nas costas e quatro no rosto. Apesar dos ferimentos e de perder bastante sangue, a vítima não corre risco de morte.
Marido e esposa estavam em casa, quando tiveram uma discussão. Ela, com medo das ameaças que estava sofrendo, saiu da residência e foi até um ponto de ônibus. De acordo com o depoimento da mulher à polícia, o marido foi atrás dela e, com uma faca na mão, lhe disse; vou te matar. Neste momento, ele partiu para cima e começou a dar os golpes.
Após ela cair no chão toda ensanguentada, ele deixou o local e voltou para casa. Populares acionaram a Guarda Municipal, que foram até o local e providenciaram o socorro ao hospital.
Uma equipe foi até a casa do marido e o deteve. Ele de pronto confessou o crime e levou os GMs até onde havia dispensado a faca - a arma branca foi apreendida.
No hospital, após atendimento e fora de perigo, ela disse à polícia que é ameaçada com frequência, mas nunca o denunciou, porque ele sempre diz que por ser indígena, teria imunidade.
O marido, na delegacia, não quis dar sua versão dos fatos; ele foi preso e o delegado representou pela sua prisão preventiva.