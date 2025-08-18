Suposto indígena é preso após dar mais de 10 facadas na esposa

Um suposto indígena, de 52 anos, foi preso em flagrante por ameaça e tentativa de feminicídio contra sua esposa, de 46 anos, ao golpear a vítima com 11 facadas em um ponto de ônibus, neste domingo (17), em Itatiba. Foram sete golpes nas costas e quatro no rosto. Apesar dos ferimentos e de perder bastante sangue, a vítima não corre risco de morte.

Marido e esposa estavam em casa, quando tiveram uma discussão. Ela, com medo das ameaças que estava sofrendo, saiu da residência e foi até um ponto de ônibus. De acordo com o depoimento da mulher à polícia, o marido foi atrás dela e, com uma faca na mão, lhe disse; vou te matar. Neste momento, ele partiu para cima e começou a dar os golpes.

Após ela cair no chão toda ensanguentada, ele deixou o local e voltou para casa. Populares acionaram a Guarda Municipal, que foram até o local e providenciaram o socorro ao hospital.