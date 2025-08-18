FPF define datas e horários das oitavas de final da Copa Paulista

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta segunda-feira (18) as datas e horários das partidas válidas pelas oitavas de final da Copa Paulista 2025. O Galo encara o Primavera, de Indaiatuba, em dois jogos, com o primeiro acontecendo em Jundiaí

JOGO DE IDA: Sábado, 23 de agosto de 2025, às 19h, no Estádio Dr. Jayme Cintra

JOGO DE VOLTA: Domingo, 31 de agosto de 2025, às 11h, no Estádio Moisés Lucarelli