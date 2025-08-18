18 de agosto de 2025
PAULISTA

FPF define datas e horários das oitavas de final da Copa Paulista

Por Redação | PAULISTA FC
| Tempo de leitura: < 1 min
JP Fotos Sports/Paulista FC
Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira
Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta segunda-feira (18) as datas e horários das partidas válidas pelas oitavas de final da Copa Paulista 2025. O Galo encara o Primavera, de Indaiatuba, em dois jogos, com o primeiro acontecendo em Jundiaí

JOGO DE IDA: Sábado, 23 de agosto de 2025, às 19h, no Estádio Dr. Jayme Cintra

JOGO DE VOLTA: Domingo, 31 de agosto de 2025, às 11h, no Estádio Moisés Lucarelli

INGRESSOS

Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira assim que a plataforma Ligatech liberar o sistema para comercialização. 

