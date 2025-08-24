Biólogas ajudam a monitorar e 'preservar' espécies na Serra

O que era para ser apenas um vídeo para monitorar, curiosamente, a biodiversidade da Serra do Japi, tornou-se uma das atrações da semana. Atração que nem mesmo as biólogas Júlia Checchinato e Joyce Delprá poderiam imaginar. As imagens de animais silvestres na Serra do Japi atraíram a atenção de pelo menos 350 mil pessoas só pelo Instagram do Jornal de Jundiaí.

O trabalho começou em 2023 com foco na preservação, mas tornou-se preocupação com os animais que transitavam pela fazenda. De lá para cá foram dezenas de flagrantes e muitas espécies encontradas durante o vídeo.

“Nós utilizamos armadilhas fotográficas ou conhecidas como "câmeras trap", um método de monitoramento não invasivo para não atrapalhar nem incomodar os animais. Nós instalamos as câmeras em locais de mata que são inspecionados e avaliados previamente e depois fazemos ‘visitas’ esporádicas para substituição de cartão de memória e de pilhas, aí é só colocar o cartão de memória no notebook e deixar os olhos de maravilharem com as surpresas”, diz Joyce.