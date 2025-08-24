Biólogas ajudam a monitorar e 'preservar' espécies na Serra

O que era para ser apenas um vídeo para monitorar, curiosamente, a biodiversidade da Serra do Japi, tornou-se uma das atrações da semana. Atração que nem mesmo as biólogas Júlia Checchinato e Joyce Delprá poderiam imaginar. As imagens de animais silvestres na Serra do Japi atraíram a atenção de pelo menos 350 mil pessoas só pelo Instagram do Jornal de Jundiaí.
O trabalho começou em 2023 com foco na preservação, mas tornou-se preocupação com os animais que transitavam pela fazenda. De lá para cá foram dezenas de flagrantes e muitas espécies encontradas durante o vídeo.
“Nós utilizamos armadilhas fotográficas ou conhecidas como "câmeras trap", um método de monitoramento não invasivo para não atrapalhar nem incomodar os animais. Nós instalamos as câmeras em locais de mata que são inspecionados e avaliados previamente e depois fazemos ‘visitas’ esporádicas para substituição de cartão de memória e de pilhas, aí é só colocar o cartão de memória no notebook e deixar os olhos de maravilharem com as surpresas”, diz Joyce.
Animais como pacas, gambás, tatus, lontras, iraras, furões, veados, cachorros do mato, tamanduás, gatos mouriscos, pequenos-do-sul e maracajás, onças, jaguatiricas, capivaras, saguis, gatos mouriscos, pequenos-do-sul e maracajás foram parar nas lentes das profissionais. “O projeto foca principalmente nos mamíferos e já temos 26 espécies registradas, mas também temos registros de aves e répteis, somando mais 15 espécies.”
Além das 340 mil visualizações, o vídeo publicado registrou 33 mil curtidas e 15 mil compartilhamentos. Repercussão que nem mesmo as biólogas estavam esperando, mas que esperam ofuscar a consciência. “Queremos aproveitar a boa repercussão para despertar ainda mais a consciência ambiental da sociedade de Jundiaí e Região, pensando que através disso será possível fortalecer as ações de preservação da nossa biodiversidade. Já vínhamos produzindo conteúdo para a Fazenda, divulgando através do Instagram e Youtube um pouco das espécies que vivem aqui, acrescentando informações científicas e se preocupando com a parte da educação ambiental”, comenta.
No portal JJ é possível assistir ao vídeo produzido pela biólogas Júlia Checchinato e Joyce Delprá e pela empresária Hanah Traldi. VEJA O VÍDEO
Flagra de uma família de quatis
O Jacu caminha livre, leve e solto pela mata sem se preocupar com as lentes