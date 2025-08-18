Meetup Jundiaí: conexão de startups e empreendedores

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Sebrae-SP, realiza na próxima sexta-feira (22), das 10h às 12h, mais uma edição do Meetup Jundiaí. O encontro acontece no escritório regional do Sebrae-SP, localizado na Rua Vigário João José Rodrigues, 786, no Centro, e é voltado para startups, empreendedores, empresários e todos que têm interesse em inovação e empreendedorismo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no link (clique aqui).

O tema desta edição será “Como tirar uma ideia do papel e levar sua startup para o próximo nível”, com foco na validação de ideias e no desenvolvimento de um MVP (Produto Mínimo Viável). O evento contará com apresentações de especialistas como Alexandre Rodrigues (Abstartups/Sebrae for Startups), Victor Corazza Modena (docente na FGV, USF e Unianchieta) e Diego Biazi Costa (fundador e CEO da CuoreHub).