Dia Mundial da Fotografia: a arte que conta histórias da cidade

Pela origem da palavra, fotografia é um desenho feito com a luz. Onde há luz, pode haver foto. E as fotos são retratos de um espaço em um tempo, imortalizam memórias, levam história a quem não viu ou viveu algumas situações. Hoje (19) é celebrado o Dia Mundial da Fotografia, data que comemora esta arte tão importante para a humanidade, de ontem e hoje. Em Jundiaí, as fotos contam a história da cidade e abaixo estão alguns retratos da Jundiaí de ontem, extraídos do acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (SP) - 1955