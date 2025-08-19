19 de agosto de 2025
TEMPO E ESPAÇO

Dia Mundial da Fotografia: a arte que conta histórias da cidade

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Acervo IBGE
A fotografia imortaliza momentos e, em Jundiaí, ajuda a contar a história de uma cidade que muda a cada dia
A fotografia imortaliza momentos e, em Jundiaí, ajuda a contar a história de uma cidade que muda a cada dia

Pela origem da palavra, fotografia é um desenho feito com a luz. Onde há luz, pode haver foto. E as fotos são retratos de um espaço em um tempo, imortalizam memórias, levam história a quem não viu ou viveu algumas situações. Hoje (19) é celebrado o Dia Mundial da Fotografia, data que comemora esta arte tão importante para a humanidade, de ontem e hoje. Em Jundiaí, as fotos contam a história da cidade e abaixo estão alguns retratos da Jundiaí de ontem, extraídos do acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (SP) - 1955

Vista [aérea da cidade] : Jundiaí, SP - sem data específica

Praça Governador Pedro de Toledo, Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro: Jundiaí, SP - sem data definida

Avenida Jundiaí: vista panorâmica da cidade: Jundiaí, SP - sem data definida

Via Anhanguera entra São Paulo e Jundiaí (SP) - 1956

Estação de Tratamento de Água : Jundiaí, SP - sem data definida

Praça Tibúrcio Estevam de Siqueira : Jundiaí, SP - sem data definida

Vista panorâmica da cidade: Praça da Bandeira: Avenida Jundiaí : Jundiaí, SP - sem data definida

Cascata Morungaba: Jundiaí, SP - sem data definida

