CineSolar chega ao Morada das Vinhas no dia 26 de agosto

Cinema ao ar livre, pipoca, diversão em família, tudo de graça, com sustentabilidade, ciências e tecnologia. O encanto do CineSolar, primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, poderá ser vivenciado em Jundiaí, na terça-feira da próxima semana (26), a partir de 18h30, no Centro Esportivo Morada das Vinhas (rua Uva Niágara, 1250), com atividades para toda a família. Na telona, serão exibidos curtas-metragens ambientais e a animação “Robô Selvagem”. A entrada e a pipoca são gratuitas, e os filmes contam com recursos de acessibilidade.

A 7ª edição do CineSolar é viabilizada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com patrocínio do Grupo CPFL Energia e apoio do Instituto CPFL, realização da Brazucah Produções e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

“O CineSolar nasceu para democratizar o acesso à cultura e espalhar consciência ambiental de forma leve, gratuita e movida a energia limpa. Acreditamos que a arte e o cuidado com o meio ambiente transformam vidas. Vivendo numa realidade onde apenas 9% das cidades brasileiras têm cinema — e quando têm não são passeios tão acessíveis —, levar essa sessão significa mais do que assistir a filmes, é sobre viver momentos que conectam pessoas, histórias e sonhos”, diz Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.