CineSolar chega ao Morada das Vinhas no dia 26 de agosto

Cinema ao ar livre, pipoca, diversão em família, tudo de graça, com sustentabilidade, ciências e tecnologia. O encanto do CineSolar, primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, poderá ser vivenciado em Jundiaí, na terça-feira da próxima semana (26), a partir de 18h30, no Centro Esportivo Morada das Vinhas (rua Uva Niágara, 1250), com atividades para toda a família. Na telona, serão exibidos curtas-metragens ambientais e a animação “Robô Selvagem”. A entrada e a pipoca são gratuitas, e os filmes contam com recursos de acessibilidade.
A 7ª edição do CineSolar é viabilizada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com patrocínio do Grupo CPFL Energia e apoio do Instituto CPFL, realização da Brazucah Produções e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.
“O CineSolar nasceu para democratizar o acesso à cultura e espalhar consciência ambiental de forma leve, gratuita e movida a energia limpa. Acreditamos que a arte e o cuidado com o meio ambiente transformam vidas. Vivendo numa realidade onde apenas 9% das cidades brasileiras têm cinema — e quando têm não são passeios tão acessíveis —, levar essa sessão significa mais do que assistir a filmes, é sobre viver momentos que conectam pessoas, histórias e sonhos”, diz Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.
O cinema opera através de um furgão: uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, que é o protagonista responsável pela magia do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela. Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.
“As atividades do CineSolar, apoiado por nós por meio da frente Circuito CPFL, democratizam o acesso à cultura para as nossas comunidades. Além de poder vivenciar a alegria que as telonas proporcionam, a iniciativa também desperta a consciência para um desenvolvimento mais sustentável ao disponibilizar oficinas de educação ambiental para as crianças e jovens ali presentes”, destaca Daniela Ortolani Pagotto, head do Instituto CPFL.
“A UNESCO considera fundamental promover o acesso das meninas e das mulheres às carreiras científicas. O projeto #EDUCASTEM2030 busca combater a exclusão de meninas e mulheres nas áreas de STEM para construir um futuro mais democrático, justo e sustentável. A parceria com o CineSolar é essencial para levar conteúdo de qualidade, por meio do audiovisual, para populações com dificuldades de acesso à cultura e, ao mesmo tempo, promover a educação nas áreas de STEM”, afirma a Diretora e Representante da UNESCO no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto.
O CineSolar
Desenvolvido pela Brazucah Produções, há 12 anos o CineSolar (linktr.ee/cine.solar) transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 2,7 mil sessões (com exibição de 290 filmes) e 780 oficinas para 397 mil pessoas de 890 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal. O projeto, que cumpre 10 dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), já percorreu mais de 350 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.
O CineSolar realiza compensação de 55 toneladas de CO2e, em parceria com a Ecooar, através do plantio de 262 árvores e da certificação de créditos de carbono, com a manutenção de florestas, em áreas de preservação permanente, no município de Garça (SP). E também promove ações em conjunto com a Unesco Representação Brasil e a Unipaz (Universidade Internacional da Paz). O projeto integra a Solar World Cinema, uma rede internacional de cinemas itinerantes movidos a energia solar, conta com a parceria institucional da Mercedes-Benz - Cars & Vans Brasil e parceria solar da Clarios - com a bateria Heliar e a Freedom Estacionária, da EnergySeg Engenharia e da Ecori Energia Solar.
Programação
Data: 26/08 - terça-feira
Horário:
18h30 - sessão de curtas-metragens
19h30 - filme: Robô Selvagem
Local: Centro Esportivo Morada das Vinhas - Rua Uva Niágara, 1250 - Morada das Vinhas
Em caso de chuva: o mesmo local
Apoio: Prefeitura Municipal de Jundiaí por meio da Unidade de Gestão de Cultura