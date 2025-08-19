Cetesb faz operação para fiscalizar veículos a diesel em Jundiaí

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) realiza, no próximo dia 19 de agosto, das 9h às 13h, a terceira grande operação de 2025 para fiscalização de caminhões, caminhonetes e ônibus movidos a diesel. A ação vai ocorrer simultaneamente em 28 pontos do estado.

O objetivo é reduzir a emissão de fumaça preta, que agrava a poluição do ar no período de estiagem. Nos locais de fiscalização, técnicos da Cetesb, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental e Polícia Rodoviária Federal, vão medir visualmente a densidade da fumaça que sai do escapamento: quanto mais escura, maior o nível de poluição.

Em Sorocaba, haverá também teste para verificar se os caminhões estão usando corretamente o ARLA32, líquido que ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes, e medição mais detalhada da fumaça.