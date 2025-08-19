19 de agosto de 2025
Cetesb faz operação para fiscalizar veículos a diesel em Jundiaí

Por Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Entre as vias com pontos de fiscalização da companhia, a Anhanguera e a Bandeirantes, em Jundiaí, farão parte da operação, que é a terceira do ano
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) realiza, no próximo dia 19 de agosto, das 9h às 13h, a terceira grande operação de 2025 para fiscalização de caminhões, caminhonetes e ônibus movidos a diesel. A ação vai ocorrer simultaneamente em 28 pontos do estado.

O objetivo é reduzir a emissão de fumaça preta, que agrava a poluição do ar no período de estiagem. Nos locais de fiscalização, técnicos da Cetesb, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental e Polícia Rodoviária Federal, vão medir visualmente a densidade da fumaça que sai do escapamento: quanto mais escura, maior o nível de poluição.

Em Sorocaba, haverá também teste para verificar se os caminhões estão usando corretamente o ARLA32, líquido que ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes, e medição mais detalhada da fumaça.

Veículos flagrados emitindo fumaça preta acima dos padrões ou com irregularidades no sistema de controle de emissões serão autuados.

Nas duas primeiras operações do ano, realizadas em 13 de maio e 10 de julho, foram fiscalizados 72.176 veículos e emitidas 894 autuações.

SERVIÇO
Data: 19/08/2025 (terça-feira)
Horário: 9h às 13h
Locais: 28 pontos de rodovias e avenidas no estado de São Paulo
Parceria: Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental e Polícia Rodoviária Federal

PONTOS DE FISCALIZAÇÃO

  1. Rodovia Anchieta, km 17,5 -  Sul, São Bernado do Campo SP-150
  2. Rodovia Dutra km 215 (Sentido SP/RJ - pista lateral) BR-116
  3. Rodovia Raposo Tavares, km 35,9, Cotia (Referência: Posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual) SP-270
  4. Rodovia Anhanguera, km 53, (sentido interior/capital), Posto de Apoio Autoban - Balança SP-330
  5. Av. Interlagos, 635 (em frente ao posto de combustível)
  6. Rodovia Ayrton Senna, km 41 - Itaquaquecetuba SP-070
  7. Avenida Escola Politécnica, nº 3600 (referência: instalações do Auto Posto Marapé)
  8. Rodovia Fernão Dias, km 62, GRAAL de Mairiporã BR-381
  9. Rodovia Anhanguera, km 128,5 SP-330
  10. Rodovia Anhanguera, Km 89+550 (sentido norte: capital-interior) SP-330
  11. Rodovia dos Bandeirantes, km 58 (Sentido interior- capital) SP-348
  12. Rodovia Washington Luiz, km 159+600 Norte (sentido interior) SP-133
  13. Rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP 332), km 129 (norte) SP-332
  14. Rodovia Fausto Santo Mauro, km 128, Sentido Norte (Piracicaba - Rio Claro) SP-127
  15. Rodovia SP 79, km 71, Bairro Éden (base da Policia Militar) SP-079
  16. Rodovia Dom Pedro I, Km78 Sul SP-065
  17. Rodovia Marechal Rondon, km 530 + 300 m SP-300
  18. Rodovia SP 294, km 452 SP-294
  19. Rodovia Washington Luiz, km 421, Cedral-SP (sentido Interior/capital, próximo à Base da Polícia Rodoviária Estadual) SP-310
  20. Rodovia Euclides da Cunha (SP  320), km 495 + 180 metros, Cosmorama (sentido interior - capital) SP-320
  21. Rodovia Faria Lima, km 411 + 800 m SP-326
  22. Rodovia SP 225 (Comandante João Ribeiro de Barros), km 223, Pederneiras SP-225
  23. Rodovia Candido Portinari, km 397 (pista Norte) SP-334
  24. SP 253, Km 208 (sentido Oeste) SP-253
  25. Rod. Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 159, (Base da PM Rodov. – Mogi Mirim), sentido interior-capital, município Mogi Mirim/SP SP-340
  26. Rod. Régis Bittencourt, Km 441 + 883 Pista Norte - Registro - SP BR-116
  27. Rodovia dos Imigrantes,  km 56+500, Cubatão SP-160
  28. Rodovia Dutra, km 165 (sentido RJ/SP) logo após o pedágio BR-116

