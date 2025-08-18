Motoboy defende mulher e é assaltado pelo ex-marido dela

Um homem foi preso por policiais militares de Força Tática, em Campo Limpo Paulista, depois de agredir e ameaçar a ex-esposa, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, e de ameaçar e roubar um motoboy que a defendeu, sem saber que o agressor é um bandido de carreira. Inicialmente ambos acabaram salvos por PMs, que chegaram rápido e perseguiram ex-marido até Campo Limpo. A ocorrência também contou com participação efetiva do Programa Vizinhança Solidária, responsável por acionar a polícia.
A vítima estava sendo agredida e ameaçada pelo ex, dentro do carro dele, estacionado na rua. Com medo de ser morta ele se aproveitou de distração dele, abriu a porta e correu para uma área de mata.
Um motoboy que passava pelo local presenciou a cena e parou para defendê-la. Neste momento, o ex marido dela, que é criminoso com várias passagens policiais, não só ameaçou o motoboy, como também o assaltou, levando seu celular. Para escapar, ele também correu para a área de mata e se juntou à mulher que defendeu.
Moradores locais, integrantes do Programa Vizinhança Solidária, perceberam a situação e acionaram a PM. Uma viatura da 1ª Cia - que estava nas proximidades em ações de combate a roubos e furtos -, foi para o local a tempo de se deparar com o criminoso. Ele, porém, largou com o carro e teve início à perseguição. Neste primeiro momento, ele conseguiu fugir, sentido Campo Limpo Paulista.
Pouco tempo depois a PM recebeu informações de que um homem suspeito de ser o criminoso, estava no bairro São José. Uma equipe de Força Tática que estava nas proximidades foi até o bairro e passou a patrulhar, até que se deparou com dois homens em uma motocicleta, sendo um deles com as mesmas características do ex-marido agressor. Próximo a eles, estava justamente o carro usado durante a ocorrência em Jundiaí.
Foi feita a abordagem e, durante averiguação, constatou-se que a moto era furtada. No carro, os policiais localizaram o celular roubado do motoboy.
O ex-marido foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por violência doméstica e roubo.