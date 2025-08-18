Motoboy defende mulher e é assaltado pelo ex-marido dela

Um homem foi preso por policiais militares de Força Tática, em Campo Limpo Paulista, depois de agredir e ameaçar a ex-esposa, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, e de ameaçar e roubar um motoboy que a defendeu, sem saber que o agressor é um bandido de carreira. Inicialmente ambos acabaram salvos por PMs, que chegaram rápido e perseguiram ex-marido até Campo Limpo. A ocorrência também contou com participação efetiva do Programa Vizinhança Solidária, responsável por acionar a polícia.

A vítima estava sendo agredida e ameaçada pelo ex, dentro do carro dele, estacionado na rua. Com medo de ser morta ele se aproveitou de distração dele, abriu a porta e correu para uma área de mata.

Um motoboy que passava pelo local presenciou a cena e parou para defendê-la. Neste momento, o ex marido dela, que é criminoso com várias passagens policiais, não só ameaçou o motoboy, como também o assaltou, levando seu celular. Para escapar, ele também correu para a área de mata e se juntou à mulher que defendeu.