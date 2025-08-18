Estação Palmeiras-Barra Funda será terminal da Linha 7-Rubi

Após cerca de quatro anos do Serviço 710 da CPTM, que integra as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, a partir da próxima semana, o trem que sai de Jundiaí seguirá só até a estação Palmeiras-Barra Funda. Para quem precisa seguir até outras estações do percurso, será necessário, na estação, tomar a linha 10-Turquesa.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos inicia a operação assistida da Linha 11-Coral até a estação Palmeiras-Barra Funda a partir de segunda (25). Com isso, os passageiros que vêm do Alto Tietê e da zona leste terão acesso direto à zona oeste da capital todos os dias da semana, durante os horários de vale, das 8h às 15h30 e das 20h às 24h.

No entanto, no dia 28 de agosto, as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM também passarão a ter a estação Palmeiras-Barra Funda como terminal. Todos os passageiros das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa irão desembarcar na estação Palmeiras-Barra Funda. Para seguir sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra, os passageiros farão a transferência no mesmo nível nas plataformas 5 e 6.