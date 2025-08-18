Estação Palmeiras-Barra Funda será terminal da Linha 7-Rubi

Após cerca de quatro anos do Serviço 710 da CPTM, que integra as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, a partir da próxima semana, o trem que sai de Jundiaí seguirá só até a estação Palmeiras-Barra Funda. Para quem precisa seguir até outras estações do percurso, será necessário, na estação, tomar a linha 10-Turquesa.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos inicia a operação assistida da Linha 11-Coral até a estação Palmeiras-Barra Funda a partir de segunda (25). Com isso, os passageiros que vêm do Alto Tietê e da zona leste terão acesso direto à zona oeste da capital todos os dias da semana, durante os horários de vale, das 8h às 15h30 e das 20h às 24h.
No entanto, no dia 28 de agosto, as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM também passarão a ter a estação Palmeiras-Barra Funda como terminal. Todos os passageiros das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa irão desembarcar na estação Palmeiras-Barra Funda. Para seguir sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra, os passageiros farão a transferência no mesmo nível nas plataformas 5 e 6.
Segundo a companhia, a transformação da estação Palmeiras-Barra Funda no novo hub central do transporte sobre trilhos faz parte dos esforços para melhorar a fluidez da operação e oferecer mais agilidade e conforto aos passageiros. Segundo estimativas, o fim da conexão direta entre Jundiaí e o ABC Paulista vai impactar aproximadamente 165 mil passageiros.
Além das linhas e do Expresso Aeroporto da CPTM, a estação Palmeiras-Barra Funda recebe também as linhas 3-Vermelha de metrô e 8-Diamante de trens metropolitanos. A estação também se conecta com terminais de ônibus interestadual e municipal, universidades, casas de shows e equipamentos culturais.
Privatização da linha
O projeto do Trem Intercidades (TIC), que ligará Campinas, Jundiaí e a Capital, já previa a Palmeiras-Barra Funda como estação terminal. Assim como também haverá a concessão da Linha 7-Rubi. Com isso, já era prevista a operação da Linha 7-Rubi entre Barra Funda e Jundiaí, com 17 estações no percurso.