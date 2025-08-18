Mutirões do Debea fazem mais de 2,4 mil castrações em 2025

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), já realizou neste ano 2.450 castrações gratuitas, sendo 1.224 em cães e 1.226 em gatos. As ações são organizadas em formato de mutirões, percorrendo diferentes bairros para facilitar o acesso da população ao serviço.

Além da castração, todos os animais passam pelo processo de microchipagem, garantindo a identificação do tutor e do animal por meio do programa de controle do Debea. Com um leitor específico, é possível acessar rapidamente os dados do microchip, o que facilita o monitoramento e aumenta a segurança dos animais.

Após a cirurgia, os pets permanecem em observação até a recuperação anestésica e a estabilização dos parâmetros clínicos. Somente quando estão em condições adequadas, são liberados com receita de medicação para dor e antibiótico. Os tutores também recebem um número de WhatsApp para esclarecimento de dúvidas.