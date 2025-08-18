Mutirões do Debea fazem mais de 2,4 mil castrações em 2025

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), já realizou neste ano 2.450 castrações gratuitas, sendo 1.224 em cães e 1.226 em gatos. As ações são organizadas em formato de mutirões, percorrendo diferentes bairros para facilitar o acesso da população ao serviço.
Além da castração, todos os animais passam pelo processo de microchipagem, garantindo a identificação do tutor e do animal por meio do programa de controle do Debea. Com um leitor específico, é possível acessar rapidamente os dados do microchip, o que facilita o monitoramento e aumenta a segurança dos animais.
Após a cirurgia, os pets permanecem em observação até a recuperação anestésica e a estabilização dos parâmetros clínicos. Somente quando estão em condições adequadas, são liberados com receita de medicação para dor e antibiótico. Os tutores também recebem um número de WhatsApp para esclarecimento de dúvidas.
De acordo com Tania Genaro, responsável pela organização dos mutirões, o formato descentralizado tem aproximado o serviço da população. “Muitos tutores não conseguem levar seus animais até o Debea, por conta de distância ou transporte. Por isso, levar os mutirões até os bairros é uma forma de garantir que mais animais sejam castrados, contribuindo para o controle populacional e para a saúde pública”, explica.
O prefeito Gustavo Martinelli destaca que o investimento em políticas de bem-estar animal é também uma questão de saúde pública e de responsabilidade social. “O trabalho do Debea é fundamental para reduzir o abandono e promover o cuidado responsável com os animais. As castrações, aliadas à microchipagem, ajudam a prevenir problemas e garantem mais segurança tanto para os pets quanto para a população. Nosso compromisso é ampliar cada vez mais esse atendimento e chegar a todos os bairros”, afirma.
Os próximos mutirões e o cadastro para castração serão divulgados no site da Prefeitura de Jundiaí.