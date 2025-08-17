Centros de Convivência atendem quase 5 mil idosos em seis meses

Referência em envelhecimento ativo, os Centros de Convivência dos Idosos (CCI) de Jundiaí, localizados no Complexo Argos e na Vila Hortolândia, oferecem uma programação variada para quem tem 60 anos ou mais. Ao todo, são 21 oficinas diferentes que, nos últimos seis meses, beneficiaram aproximadamente 4.968 idosos.
Só no CCI Argos, localizado no Complexo Argos (antigo CRIJU), as opções incluem Chi Kung, yoga, Tai Chi Chuan, dança cigana, dança de salão, violão, coral, capoeira, literatura, artesanato, técnicas de pintura e desenho, ginástica, alongamento, equilíbrio e postura, bingo da mente ativa, entre outras. No mês de abril por exemplo, 659 pessoas participaram das atividades.
Além das oficinas durante a semana, o espaço é palco do tradicional baile aos sábados, das 13h às 17h, reunindo em média 200 participantes. Música, dança e alegria transformam o encontro em um momento de celebração e socialização.
Para a Gestora da Unidade de Gestão de Desenvolvimento e Assistência Social, Luciane Mosca, os CCIs cumprem um papel fundamental na qualidade de vida da população idosa. “Os CCIs oferecem mais do que oficinas. São espaços onde os idosos têm a oportunidade de conviver, criar laços, desenvolver habilidades e viver momentos de alegria e acolhimento. A rotina ganha novo sentido quando se tem um lugar seguro e preparado para receber, ouvir e estimular a participação ativa na comunidade.”
Para muitos participantes, como Áurea Gallo, o CCI é um lugar que vai além da prática de exercícios e oficinas. “Participo das aulas de dança cigana, bingo e coral. É um momento meu, em que posso esquecer as preocupações e me divertir. Volto para casa mais leve, com novas histórias para contar e cercada de amigos que se tornaram parte da minha família”, afirma.
Odete Bezerra dos Santos, de 70 anos, frequenta o CCI há 14 anos e garante que o espaço mudou sua vida. “Aqui encontrei mais que atividades, encontrei apoio, amizades e motivação. Hoje tenho uma rede de amigos e uma rotina que me faz bem”, conta.
A coordenadora do CCI Argos, Maria Sueli Hespanhol, destaca o papel social do espaço: “Esse é um espaço de prevenção, que acolhe idosos sozinhos, deprimidos ou em situação de vulnerabilidade. Aqui eles se sentem parte de algo maior.”
Segundo a orientadora social Magali Moreira, para participar das atividades é simples: basta levar documento pessoal e comprovante de residência. As vagas são limitadas e preenchidas conforme a disponibilidade no momento da inscrição. “Não é necessário encaminhamento, mas é importante que a pessoa esteja em boas condições de saúde para participar, pois não oferecemos acompanhamento médico. O foco é a convivência.”
O CCI-Argos está localizado na Avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos. Já o CCI Vila Hortolândia fica na Av. Alexandre Ludke, 700 – Vl. Hortolândia, ao lado do Terminal de ônibus.