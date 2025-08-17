Centros de Convivência atendem quase 5 mil idosos em seis meses

Referência em envelhecimento ativo, os Centros de Convivência dos Idosos (CCI) de Jundiaí, localizados no Complexo Argos e na Vila Hortolândia, oferecem uma programação variada para quem tem 60 anos ou mais. Ao todo, são 21 oficinas diferentes que, nos últimos seis meses, beneficiaram aproximadamente 4.968 idosos.

Só no CCI Argos, localizado no Complexo Argos (antigo CRIJU), as opções incluem Chi Kung, yoga, Tai Chi Chuan, dança cigana, dança de salão, violão, coral, capoeira, literatura, artesanato, técnicas de pintura e desenho, ginástica, alongamento, equilíbrio e postura, bingo da mente ativa, entre outras. No mês de abril por exemplo, 659 pessoas participaram das atividades.

Além das oficinas durante a semana, o espaço é palco do tradicional baile aos sábados, das 13h às 17h, reunindo em média 200 participantes. Música, dança e alegria transformam o encontro em um momento de celebração e socialização.