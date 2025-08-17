PMs estouram 'casa bomba' e 'repositor' é preso em flagrante

Policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão estouraram o estoque de um ponto de tráfico de drogas do bairro Santo Antônio, em Louveira, neste fim de semana. Mais de mil porções de drogas diversas foram apreendidas e um homem de 18 anos, que já tinha passagens por tráfico, quando ainda era adolescente, foi preso.
Após a prisão ele já passou também por audiência de custódia e, seu histórico negativo pesou na decisão da Justiça, que converteu o flagrante em prisão preventiva e o mandou para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí.
COMO FOI
O cabo Correia e soldado Cirqueira retornavam para patrulhamento após apoiar outra equipe em acidente de trânsito, quando passaram pela rua Dalvo Luiz Martins, onde existe uma biqueira. No local, se depararam com uma motocicleta com farol apagado e sem retrovisores, e deram ordem de parada ao condutor. Este, por sua vez, empreendeu fuga e conseguiu escapar.
Com apoio de outras viaturas, foi intensificado patrulhamento no bairro com vistas a localizar o fujão, sendo que a mesma equipe se deparou com ele na rua das Rosas. O condutor abandonou a moto e entrou em um terreno compartilhado por várias casas, e foi perseguido a pé pelo cabo Correia. O policial presenciou quando o homem jogou uma sacola no telhado de uma das casas e efetuou a abordagem.
De imediato ele confessou que a sacola estava cheia de drogas e que em em sua casa, no mesmo terreno, havia mais entorpecentes - ele alegou que não estava vendendo, sendo responsável pelo armazenamento e reposição da droga na biqueira da rua Dalvo Luiz.
Os policiais recolheram a sacola, cheia de drogas, e na casa encontraram mais algumas centenas de porções de drogas diversas.
Foram apreendidos no total 144 fracos de lança-perfume, 162 porções de maconha, 64 de haxixe, 160 de dray, 851 de cocaína e 215 pedras de crack.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, teve a preventiva decretada e foi levado para o CDP.