PMs estouram 'casa bomba' e 'repositor' é preso em flagrante

Policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão estouraram o estoque de um ponto de tráfico de drogas do bairro Santo Antônio, em Louveira, neste fim de semana. Mais de mil porções de drogas diversas foram apreendidas e um homem de 18 anos, que já tinha passagens por tráfico, quando ainda era adolescente, foi preso.

Após a prisão ele já passou também por audiência de custódia e, seu histórico negativo pesou na decisão da Justiça, que converteu o flagrante em prisão preventiva e o mandou para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí.

COMO FOI

O cabo Correia e soldado Cirqueira retornavam para patrulhamento após apoiar outra equipe em acidente de trânsito, quando passaram pela rua Dalvo Luiz Martins, onde existe uma biqueira. No local, se depararam com uma motocicleta com farol apagado e sem retrovisores, e deram ordem de parada ao condutor. Este, por sua vez, empreendeu fuga e conseguiu escapar.