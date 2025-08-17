‘Casais’ começam a se formar em baile de pré-candidatos

As portas vão se abrindo, as luzes lentamente se acendem e o salão para o baile eleitoral da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) começa a ficar iluminado. A música se inicia e, conforme a banda toca, as aproximações começam e os casais vão se formando em busca da química perfeita capaz de encantar os eleitores. O objetivo final, claro, é conquistar uma vaga para deputado federal e outra para deputado estadual, representando a região.

Nesse contexto, há casais praticamente formados — mesmo com a possibilidade de mudanças —, outros se formando, além dos “solteiros” em busca de um par.

A lista dos “casados” conta com Luiz Fernando Machado e Quézia de Lucca, ambos do PL: ele para deputado federal, ela para deputada estadual. Ele, ex- -prefeito mais bem avaliado de Jundiaí; ela, a vereadora mais bem votada da história da cidade. Apesar disso, o vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo, segue fortemente cogitado para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).