‘Casais’ começam a se formar em baile de pré-candidatos

As portas vão se abrindo, as luzes lentamente se acendem e o salão para o baile eleitoral da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) começa a ficar iluminado. A música se inicia e, conforme a banda toca, as aproximações começam e os casais vão se formando em busca da química perfeita capaz de encantar os eleitores. O objetivo final, claro, é conquistar uma vaga para deputado federal e outra para deputado estadual, representando a região.
Nesse contexto, há casais praticamente formados — mesmo com a possibilidade de mudanças —, outros se formando, além dos “solteiros” em busca de um par.
A lista dos “casados” conta com Luiz Fernando Machado e Quézia de Lucca, ambos do PL: ele para deputado federal, ela para deputada estadual. Ele, ex- -prefeito mais bem avaliado de Jundiaí; ela, a vereadora mais bem votada da história da cidade. Apesar disso, o vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo, segue fortemente cogitado para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Outro “casal” fortemente especulado é o do vice-prefeito Ricardo Benassi e do ex-prefeito mais bem avaliado de Cajamar, Danilo Joan — a dupla do PSD. Enquanto Ricardo Benassi busca uma vaga para deputado federal, Danilo mira a Assembleia. Nos últimos dias, o nome do vereador Faouaz Taha, também do PSD, surgiu como possibilidade para disputar uma cadeira no Congresso Nacional. Na eleição anterior, Faouaz concorreu como deputado estadual.
O União Brasil sonha com um casal de peso: por ora, o vereador e presidente da Câmara, Edicarlos Vieira, é o nome certo para deputado estadual. O nome para federal ainda está em aberto, mas o partido garante que terá candidatos para ambas as disputas. Sendo assim, há quem diga que o vereador Juninho Adilson possa ocupar essa vaga ainda indefinida, apesar de haver outros nomes especulados.
Na pista, ainda há “solteiros” em busca de um par. Nomes como o ex-presidente da Câmara Antonio Carlos Albino (Novo); os vereadores Dika Xique-Xique (Podemos), Cristiano Lopes (PP), Mariana Janeiro (PT) e Henrique Parra (PSOL); além de Felipe Pinheiro (Rede) e Silas Feitosa (PRTB). O deputado estadual Alexandre Pereira (Solidariedade) também tem buscado mais aproximação no baile da RMJ.
O cientista social Samuel Vidili analisou o cenário e apontou nomes que, em sua visão, são mais fortes e podem surpreender. “O Luiz Fernando é um nome de grande peso pelo histórico — já foi deputado federal e prefeito. A Quézia é uma vereadora bastante combativa e foi muito bem votada, além de representar uma grande parcela da população jundiaiense, que é mais conservadora. Benassi vejo com alguma chance. Faouaz considero um ótimo nome, pois é um ótimo político. Mas a grande surpresa, para mim, é o Danilo Joan. Ele tem níveis enormes de aprovação e é uma figura bastante carismática, com bons relacionamentos.” Vidili acredita que o cenário atual apresenta um excesso de candidatos. “Espero que o número de candidatos seja bem menor do que o de pré-candidatos. Essa grande quantidade só faz mal para a representatividade de Jundiaí e Região”, afirma.