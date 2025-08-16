Paulista perde e agora já pensa no 'pesadelo' chamado Primavera

O Paulista foi a Piracicaba na tarde deste sábado (16) e perdeu por 1 a 0, para o XV de Piracicaba, em jogo válido pela última rodada de fase de classificação da Copa Paulista. Ambos os times já entraram em campo classificados - apenas esperando os demais jogos da rodada para conhecerem seus adversários na próxima fase do mata-mata -, e foi assim que o Galo descobriu que, agora, no tudo ou nada, vai encarar o Primavera, de quem perdeu duas vezes na fase de grupos. Na partida deste sábado o goleiro Lucas Gomes, do Galo, defendeu dois pênaltis e só não saiu de campo como herói, por causa da derrota.

XV e Galo fizeram um primeiro tempo fraco. Apesar de muita movimentação, poucas chances de gol foram criadas, sendo que os goleiros pouco precisaram trabalhar. A chance mais clara (se é que pode ser chamada de clara), foi do time da casa, com um disparo de longa distânca para a defesa tranquila do goleiro do Paulista.

Pouco inspirados na primeira, os dois times voltaram querendo mais na segunda etapa; o XV querendo mais, muito mais. Tanto que aos 17 minutos teve um pênalti a seu favor, que o goleirao do Galo Lucas Gomes defendeu.

Seis minutos depois o time da casa abriu o placar; Luizão deu um 'chutaçoaçoaço' de muito longe e acertou o ângulo o goleiro do Galo, fazendo 1 a 0.