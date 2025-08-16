Prefeitura de Jundiaí e CPFL avançam com reordenamento de cabos

A Prefeitura de Jundiaí e a CPFL seguem avançando com o cronograma do mutirão de reordenamento de cabos das empresas de telefonia. Nesta semana, as equipes da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) realizaram o trabalho em postes da avenida Comandante Videlmo Munhoz, no bairro Anhangabaú.
“O reordenamento garante mais segurança, melhora o aspecto visual da cidade e evita riscos de quedas de cabos, beneficiando diretamente a população”, explicou o diretor do Departamento de Iluminação Pública da UGISP, Carlos Bocci.
Mutirão de reordenamento
Desde o final de julho, as equipes da UGISP, em parceria com a CPFL-Piratininga e empresas de telecomunicações estão atuando em diferentes vias do bairro. Até o momento, o reordenamento já foi concluído em 67 postes.
“O trabalho é planejado para reduzir impactos no trânsito e garantir que todas as etapas sejam executadas com qualidade e segurança”, ressaltou o gestor da UGISP, Marcos Galdino.
Próxima ação
A quarta e última etapa do mutirão no Anhangabaú está programada para o dia 20 de agosto, na avenida Pedro Soares de Camargo, onde serão reordenados os cabos de mais 34 postes.