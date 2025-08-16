Festeju entra em reta final com mais espetáculos gratuitos

O 9º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju) entra na reta final de suas apresentações gratuitas, com mais espetáculos programados pela Cena Profissional, na Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro.

“Além do fomento à linguagem artística do Teatro e do diálogo entre as produções locais com obras de fora, esta programação traz ainda dois aspectos fundamentais, que são o caráter formativo, com a Companhia de Teatro de Jundiaí e os bate papos do público com o elenco e direção após cada apresentação, e o aspecto inclusivo, já que todas as apresentações contam com tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras)”, comentou a gestora de Cultura, Clarina Fasanaro.

No fim de semana, a programação deste sábado (16), às 19h, terá “Vira Lata”, em que o grupo carioca Ítalo Banda apresenta a história de dois andarilhos que, durante uma tempestade, buscam um simples abrigo e, ao encontrar o lugar perfeito, são surpreendidos por não terem sido os primeiros a encontrar o velho barracão. A peça tem direção de Danilo Neiva e Marco Paixão, e indicação para maiores de 12 anos.