Festeju entra em reta final com mais espetáculos gratuitos

O 9º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju) entra na reta final de suas apresentações gratuitas, com mais espetáculos programados pela Cena Profissional, na Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro.
“Além do fomento à linguagem artística do Teatro e do diálogo entre as produções locais com obras de fora, esta programação traz ainda dois aspectos fundamentais, que são o caráter formativo, com a Companhia de Teatro de Jundiaí e os bate papos do público com o elenco e direção após cada apresentação, e o aspecto inclusivo, já que todas as apresentações contam com tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras)”, comentou a gestora de Cultura, Clarina Fasanaro.
No fim de semana, a programação deste sábado (16), às 19h, terá “Vira Lata”, em que o grupo carioca Ítalo Banda apresenta a história de dois andarilhos que, durante uma tempestade, buscam um simples abrigo e, ao encontrar o lugar perfeito, são surpreendidos por não terem sido os primeiros a encontrar o velho barracão. A peça tem direção de Danilo Neiva e Marco Paixão, e indicação para maiores de 12 anos.
E no domingo (17), fechando a programação do festival, o grupo paulistano Circo di SóLadies | Nem SóLadies apresenta “Choque-Rosa ou Com que Armas Lutamos?”, a partir das 19h30. A peça tem direção de Luciana Viacava e classificação livre, contando a história de quatro palhaças que encaram mais um dia de mesmice dentro de casa: limpar, passar e cozinhar. Até que o sumiço da amiga Maria as força a explorar o lado de fora, um lugar onde nenhuma mulher pode se aventurar.
Para cada uma das apresentações, os ingressos gratuitos ficam disponíveis a partir das 10h30 na internet, por meio da plataforma Sympla, e na bilheteria e totens eletrônicos do Centro das Artes e do Teatro Polytheama, conforme seus horários de abertura no dia.
Os detalhes da programação podem ser conferidos no site do Festival.