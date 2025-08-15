16 de agosto de 2025
ESTADO DE SP

Previsão do tempo: ar seco vai continuar predominando

Por Redação |
Tempo de leitura: 1 min
O ar seco será reforçado por áreas de alta pressão, reduzindo a umidade
Neste sábado dia 16, o ar seco continua predominando em grande parte do Estado de São Paulo. Durante a tarde, as temperaturas sobem, trazendo sensação de calor e tempo abafado.

No interior, as máximas podem chegar a 32 graus. Na capital paulista, os termômetros ficam em torno de 22 graus.

Ao longo do dia, a circulação marítima favorece a ocorrência de chuvas persistentes, acompanhadas de rajadas de vento moderadas, com destaque para a Baixada Santista e o Litoral Norte. Nos demais municípios, o tempo segue estável.

O ar seco será reforçado por áreas de alta pressão, reduzindo a umidade relativa do ar para valores próximos de 20%.

A Defesa Civil orienta: hidrate-se e evite ações que possam provocar incêndios.

