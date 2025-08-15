Padroeira de Jundiaí: dia teve missa e procissão no Centro

Jundiaí viveu, nesta sexta-feira (15), um momento de fé, história e união em homenagem à sua padroeira, Nossa Senhora do Desterro. As comemorações começaram com missa solene na Catedral, conduzida pelo bispo diocesano Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, e seguiram com uma procissão pelas ruas do Centro, reunindo centenas de fiéis.

A relação de Jundiaí com Nossa Senhora do Desterro é marcada por séculos de devoção. A escolha da santa como padroeira remonta ao século XVII, quando os fundadores Rafael de Oliveira e Petronilha Antunes ergueram a primeira capela na região. Em 1651, iniciou-se a construção da igreja que se tornaria a Catedral atual, marco da elevação do povoado à categoria de Vila de Jundiahy em 1655.

O pároco da Catedral, padre Adriano Luís Zucculin, ressaltou o significado do momento: “A festividade é um convite para renovarmos nosso compromisso de fé, amor e devoção à Nossa Senhora do Desterro, que protege e ampara nossas famílias na unidade e na paz. É tempo de caminhar em busca da esperança que vem do próprio Cristo, Caminho, Verdade e Vida”.