Padroeira de Jundiaí: dia teve missa e procissão no Centro

Jundiaí viveu, nesta sexta-feira (15), um momento de fé, história e união em homenagem à sua padroeira, Nossa Senhora do Desterro. As comemorações começaram com missa solene na Catedral, conduzida pelo bispo diocesano Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, e seguiram com uma procissão pelas ruas do Centro, reunindo centenas de fiéis.
A relação de Jundiaí com Nossa Senhora do Desterro é marcada por séculos de devoção. A escolha da santa como padroeira remonta ao século XVII, quando os fundadores Rafael de Oliveira e Petronilha Antunes ergueram a primeira capela na região. Em 1651, iniciou-se a construção da igreja que se tornaria a Catedral atual, marco da elevação do povoado à categoria de Vila de Jundiahy em 1655.
O pároco da Catedral, padre Adriano Luís Zucculin, ressaltou o significado do momento: “A festividade é um convite para renovarmos nosso compromisso de fé, amor e devoção à Nossa Senhora do Desterro, que protege e ampara nossas famílias na unidade e na paz. É tempo de caminhar em busca da esperança que vem do próprio Cristo, Caminho, Verdade e Vida”.
Além da programação religiosa, a Praça Governador Pedro de Toledo se transformou em um espaço de convivência para toda a família, com praça de alimentação com food trucks, oferecendo opções variadas de gastronomia, e apresentações musicais de artistas regionais.
O dia 15 de agosto, feriado municipal, reforça a tradição e a fé que unem gerações, mantendo viva uma devoção que atravessa mais de três séculos de história.
O prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da primeira-dama Ellen Camila Martinelli, participou da celebração ao lado de autoridades e da comunidade. “Todos os anos faço questão de estar presente neste dia tão especial para Jundiaí. Este ano, em particular, celebramos não apenas os 370 anos da nossa igreja, mas também os 300 anos da aparição da imagem do Bom Jesus de Pirapora. É uma data de fé, devoção e orgulho para todos nós jundiaienses”, afirmou o prefeito.
Para a primeira-dama, o momento é de renovação espiritual e fortalecimento dos laços comunitários. “A padroeira simboliza o cuidado e a proteção que todos nós buscamos para nossas famílias. Estar aqui, em oração, é também agradecer por tudo o que nossa cidade representa”, destacou Ellen Camila Martinelli.