15 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Jovem que desapareceu em Jundiaí é encontrada morta em Ubatuba

Por Redação | OVALE e POP TV
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime

A jovem Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (10), em Jundiaí, foi encontrada morta em Ubatuba, no Litoral Norte. Um homem foi preso e confessou o crime, segundo a polícia.

Sarah havia saído de casa, no bairro Vila Progresso, em Jundiaí, com destino a Ubatuba, onde passaria o fim de semana na casa de um amigo. De acordo com familiares, ela manteve contato até o sábado (9), mas deixou de responder mensagens no dia seguinte.

Ao procurar informações, a família foi informada pelos responsáveis pela residência onde ela estava hospedada que a jovem havia saído, deixando seus pertences, e não retornou. O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência.

As buscas mobilizaram parentes e amigos, que chegaram a divulgar apelos nas redes sociais. A localização do corpo encerrou as esperanças de encontrá-la com vida.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.

Com informações de OVALE e POP TV.

