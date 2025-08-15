‘Cidade Limpa 2025’ inicia na próxima segunda-feira (18)

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), inicia no próximo dia 18 de agosto a edição 2025 do Programa Cidade Limpa, em parceria com a TV TEM.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre o descarte correto de resíduos, contribuindo para manter a cidade limpa, organizada e segura para todos.

UGISP, o programa reforça o cuidado com a cidade e o descarte consciente. “A Operação Cidade Limpa incentiva a população a descartar corretamente os materiais, evitando acúmulo de resíduos e prevenindo riscos à saúde e ao meio ambiente”, explicou.