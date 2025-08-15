‘Cidade Limpa 2025’ inicia na próxima segunda-feira (18)

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), inicia no próximo dia 18 de agosto a edição 2025 do Programa Cidade Limpa, em parceria com a TV TEM.
A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre o descarte correto de resíduos, contribuindo para manter a cidade limpa, organizada e segura para todos.
UGISP, o programa reforça o cuidado com a cidade e o descarte consciente. “A Operação Cidade Limpa incentiva a população a descartar corretamente os materiais, evitando acúmulo de resíduos e prevenindo riscos à saúde e ao meio ambiente”, explicou.
O que eu posso descartar?
Durante o programa, serão recolhidos madeira, eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, metais, recicláveis, pneus, borracha, isopor, vasos sanitários e lavatórios.
Confira a programação nos bairros:
18 de agosto – Parque Residencial Jundiaí, Parque Residencial Almerinda Chaves, Jardim Novo Horizonte (Estrada Municipal do Varjão), Conjunto Habitacional João Mezzalira Junior, Residencial dos Cravos, Fazenda Grande, Residencial Santa Giovanna, Tulipas;
19 de agosto – Morada das Vinhas (Rua Uva Niágara), Cecap, Terra da Uva, Parque dos Ingás, Vista Alegre, Centenário, Vila Marlene, Jardim Sales;
20 de agosto – Jundiaí-Mirim, Jardim Califórnia, Jardim São Marcus, Jardim São Camilo, Vila Aparecida, Ponte São João, Vila Graff, Colônia;
21 de agosto – Vila Ana, Jardim Paulista, Jardim Bonfiglioli, Vila Rami, Vila Comercial, Vila Maringá, Jardim Martins, Jardim Copacabana;
22 de agosto – Vila Nambi, Vila Santana, Vila Ruy Barbosa, Jardim Tamoio, Vila Tupi (Balsan), Jardim Pacaembu, Ivoturucaia, Cidade Nova;
25 de agosto – Santa Gertrudes, Jardim do Lago, Parque Cidade Jardim I e II, Vila Progresso, Vila Cristo Redentor, Vila Esperança, Vila Mafalda, Jardim Esplanada;
26 de agosto – Vila Liberdade, Vila Rio Branco, Horto Florestal, Fepasa, Vila Lacerda, Vila Hortolândia, Parque da Represa, Jardim Sorocabana.
Observação:
O assessor especial da UGISP, Renan Peres, lembra que Jundiaí mantém, ao longo do ano, o serviço de coleta de recicláveis volumosos por meio do Programa Cata-treco. “O Cata-treco é um serviço oferecido pela Prefeitura que percorre os bairros da cidade recolhendo materiais volumosos descartados pela população. Ele funciona o ano todo e tem colaborado para manter a cidade limpa, além de contribuir de forma significativa para o meio ambiente”, destacou.
O serviço Cata-treco passa de casa em casa, seguindo um cronograma definido para atender todas as regiões do município. O cronograma dos bairros pode ser conferido no link ao lado: [cata-treco]