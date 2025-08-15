Projeto de Lei visa à reinserção de idosos no mercado de trabalho

Está em tramitação na Câmara Municipal o Projeto de Lei (PL) nº 14.665/2025, que institui o Programa “De Volta ao Trabalho”. Destinada aos munícipes com idade acima de sessenta anos, a proposta visa fomentar a reinserção de idosos no mercado de trabalho e criar um “Banco de Oportunidades”, com cadastro e divulgação de vagas de emprego voltadas a esse público. O PL, de autoria do vereador Zé Dias (Republicanos), ainda não tem data definida para votação, mas a expectativa é que entre em pauta nos próximos meses de 2025.

Segundo o documento disponível no site da Câmara Municipal, o programa é composto por um conjunto de políticas públicas que oferecem intermediação entre idosos cadastrados, empresas, organizações do terceiro setor, interessados e o Poder Público, para as vagas disponíveis no mercado, além de capacitação e requalificação profissional, permitindo que pessoas acima dos 60 anos possam ser — e se sentir — parte ativa da estrutura social.

Além disso, o programa tem o objetivo de reduzir o preconceito etário tanto no momento da contratação quanto no ambiente de trabalho; promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida dos idosos por meio do trabalho, remunerado ou não; ampliar a taxa de participação dos idosos no mercado de trabalho; e reduzir o impacto econômico do envelhecimento, bem como as taxas de dependência econômica.