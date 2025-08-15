Projeto de Lei visa à reinserção de idosos no mercado de trabalho

Está em tramitação na Câmara Municipal o Projeto de Lei (PL) nº 14.665/2025, que institui o Programa “De Volta ao Trabalho”. Destinada aos munícipes com idade acima de sessenta anos, a proposta visa fomentar a reinserção de idosos no mercado de trabalho e criar um “Banco de Oportunidades”, com cadastro e divulgação de vagas de emprego voltadas a esse público. O PL, de autoria do vereador Zé Dias (Republicanos), ainda não tem data definida para votação, mas a expectativa é que entre em pauta nos próximos meses de 2025.
Segundo o documento disponível no site da Câmara Municipal, o programa é composto por um conjunto de políticas públicas que oferecem intermediação entre idosos cadastrados, empresas, organizações do terceiro setor, interessados e o Poder Público, para as vagas disponíveis no mercado, além de capacitação e requalificação profissional, permitindo que pessoas acima dos 60 anos possam ser — e se sentir — parte ativa da estrutura social.
Além disso, o programa tem o objetivo de reduzir o preconceito etário tanto no momento da contratação quanto no ambiente de trabalho; promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida dos idosos por meio do trabalho, remunerado ou não; ampliar a taxa de participação dos idosos no mercado de trabalho; e reduzir o impacto econômico do envelhecimento, bem como as taxas de dependência econômica.
“As pessoas idosas merecem respeito e oportunidades. O ‘De Volta ao Trabalho’ é uma forma concreta de reconhecer tudo o que já fizeram por nossa cidade. Queremos derrubar o preconceito etário e mostrar que idade não é obstáculo para contribuir com a sociedade. Nossos idosos têm experiência, dedicação e muito a ensinar”, comenta Zé Dias. “Ao reinserir idosos no mercado de trabalho, damos a eles não apenas independência financeira, mas também oportunidades de manterem sua saúde mental, fortalecerem laços sociais e se sentirem parte ativa da comunidade. É um investimento humano e social que beneficia toda Jundiaí.”
A execução de políticas públicas voltadas à terceira idade é uma necessidade cada vez mais latente. Dados mais recentes indicam que, dos 443 mil habitantes, 18,6% são pessoas com mais de 60 anos — ou seja, 77,7 mil indivíduos. Os dados estão acima da média nacional e estadual.