15 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NESTA SEXTA

Confira as opções de esporte e lazer no feriado da Padroeira

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMJ
Complexos Esportivos funcionam normalmente no feriado da Padroeira e no final de semana
Complexos Esportivos funcionam normalmente no feriado da Padroeira e no final de semana

Nesta sexta-feira (15) feriado municipal em homenagem à Padroeira de Jundiaí, Nossa Senhora do Desterro, a Prefeitura através da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) mantêm todos os Complexos Esportivos abertos. O objetivo é oferecer opções para quem deseja se movimentar ou aproveitar momentos de convivência com amigos e familiares.

20 Complexos Esportivos

Jundiaí conta com 20 Complexos Educacionais, Culturais e Esportivos (CECEs), distribuídos por diferentes bairros. Os espaços oferecem academias ao ar livre, pistas para caminhada e corrida, quadras, áreas verdes e espaços infantis, que garantem opções de lazer e esporte para todas as idades.

Além de estimular a prática de atividades físicas, os CECEs são importantes pontos de convivência, fortalecendo momentos de integração.

A gestora da UGEL, Rita Orsi destaca o valor desses equipamentos públicos para a cidade. “Jundiaí é privilegiada em muitos aspectos e os equipamentos esportivos públicos certamente são um deles. Trabalhamos diariamente para melhorar as estruturas e criar ambientes favoráveis para que nossos alunos, atletas e munícipes se sintam acolhidos, pratiquem atividades físicas e vivam momentos de prazer, alegria, superação e bem-estar”, afirmou.

Funcionamento no feriado e final de semana

Todos os Complexos Esportivos da cidade funcionam normalmente nesta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários