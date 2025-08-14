Confira as opções de esporte e lazer no feriado da Padroeira

Nesta sexta-feira (15) feriado municipal em homenagem à Padroeira de Jundiaí, Nossa Senhora do Desterro, a Prefeitura através da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) mantêm todos os Complexos Esportivos abertos. O objetivo é oferecer opções para quem deseja se movimentar ou aproveitar momentos de convivência com amigos e familiares.

20 Complexos Esportivos

Jundiaí conta com 20 Complexos Educacionais, Culturais e Esportivos (CECEs), distribuídos por diferentes bairros. Os espaços oferecem academias ao ar livre, pistas para caminhada e corrida, quadras, áreas verdes e espaços infantis, que garantem opções de lazer e esporte para todas as idades.