Confira as opções de esporte e lazer no feriado da Padroeira

Nesta sexta-feira (15) feriado municipal em homenagem à Padroeira de Jundiaí, Nossa Senhora do Desterro, a Prefeitura através da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) mantêm todos os Complexos Esportivos abertos. O objetivo é oferecer opções para quem deseja se movimentar ou aproveitar momentos de convivência com amigos e familiares.
20 Complexos Esportivos
Jundiaí conta com 20 Complexos Educacionais, Culturais e Esportivos (CECEs), distribuídos por diferentes bairros. Os espaços oferecem academias ao ar livre, pistas para caminhada e corrida, quadras, áreas verdes e espaços infantis, que garantem opções de lazer e esporte para todas as idades.
Além de estimular a prática de atividades físicas, os CECEs são importantes pontos de convivência, fortalecendo momentos de integração.
A gestora da UGEL, Rita Orsi destaca o valor desses equipamentos públicos para a cidade. “Jundiaí é privilegiada em muitos aspectos e os equipamentos esportivos públicos certamente são um deles. Trabalhamos diariamente para melhorar as estruturas e criar ambientes favoráveis para que nossos alunos, atletas e munícipes se sintam acolhidos, pratiquem atividades físicas e vivam momentos de prazer, alegria, superação e bem-estar”, afirmou.
Funcionamento no feriado e final de semana
Todos os Complexos Esportivos da cidade funcionam normalmente nesta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17).