Jundiaí inicia parceria com A.C. Camargo para oncologia

A Prefeitura de Jundiaí e o A.C. Camargo Câncer Center iniciaram, nesta quinta-feira (14), a parceria estratégica para aprimorar a rede de atendimento oncológico no Município. O lançamento ocorreu no Paço Municipal e contou com a participação do prefeito Gustavo Martinelli, do vice-prefeito Ricardo Benassi e da gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.
A iniciativa integra o Programa Missão A.C. Camargo, que leva a expertise da instituição, uma das maiores referências em tratamento oncológico na América Latina, para municípios brasileiros. Sem gerar ônus para a cidade, o projeto terá duração de 12 meses e auxiliará no fortalecimento de ações voltadas desde o diagnóstico até a reabilitação dos pacientes após o tratamento.
“Esse é mais uma conquista de Jundiaí para a melhoria do atendimento da rede municipal de saúde. A parceria com uma instituição tão reconhecida permitirá com que requalifiquemos a fila de espera e auxiliará a aprimorar o nosso atendimento, dando todo o suporte necessário desde a chegada do paciente na Unidade Básica de Saúde (UBS)”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
O vice-prefeito também enfatizou a importância da parceria. “O câncer, infelizmente, é a segunda causa de morte em nosso município. Agradecemos o A.C. Camargo, que traz sua experiência a partir desse projeto inovador”.
Já a diretora de impacto social do A.C. Camargo, Ana Paula Pinho, elogiou Jundiaí como um case para a instituição. “Ao incluir neste trabalho todos os níveis de Atenção à Saúde — da Atenção Primária à Especializada —, fica demonstrado o compromisso da gestão em trabalhar em uma perspectiva que realmente valoriza o diagnóstico precoce e, também, todas as etapas da jornada desse paciente no SUS. Isso é um case, porque geralmente, quando se fala de câncer, só se pensa em uma das etapas: a internação, a hospitalização. Aqui, nós estamos falando de uma oportunidade de diagnosticar precocemente, o que significa trabalhar para a cura e para a qualidade de vida das pessoas”, enfatizou.
Cronograma
Nesta primeira etapa, que vai até setembro, será realizada a análise situacional, com entrevistas e visitas em 12 Unidades Básicas de Saúde e em serviços da Atenção Especializada, e formuladas propostas e recomendações. Nas demais fases estão previstas ações como a revisão e qualificação das filas de espera, o treinamento para a rede de atendimento, além da elaboração de protocolos e o estabelecimento de linhas de cuidado oncológico.
“Nesta primeira reunião, já tivemos alinhamento que demostram que será um trabalho que trará muito e bons resultados para a população da nossa cidade, fortalecendo os pilares da prevenção e do diagnóstico precoce, além do tratamento resolutivo e em tempo oportuno”, enfatizou a gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.
Também participaram do lançamentos as diretoras da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), Andreia Pinto de Souza (Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças), Tatiane de Luca Barbosa (Departamento de Atenção Ambulatorial e Hospitalar), Lucimara de Lima Mantovani (Departamento de Atenção Ambulatorial e Hospitalar) e Flávia Pagliarde Cerezer (Departamento de Vigilância em Saúde), a assessora especial da Saúde, Ruth Rocha, a analista de impacto social do A.C. Camargo, Sara de Araújo Almeida, e a coordenadora de impacto social da instituição, Daiane Saraiva.