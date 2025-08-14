Jundiaí inicia parceria com A.C. Camargo para oncologia

A Prefeitura de Jundiaí e o A.C. Camargo Câncer Center iniciaram, nesta quinta-feira (14), a parceria estratégica para aprimorar a rede de atendimento oncológico no Município. O lançamento ocorreu no Paço Municipal e contou com a participação do prefeito Gustavo Martinelli, do vice-prefeito Ricardo Benassi e da gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.

A iniciativa integra o Programa Missão A.C. Camargo, que leva a expertise da instituição, uma das maiores referências em tratamento oncológico na América Latina, para municípios brasileiros. Sem gerar ônus para a cidade, o projeto terá duração de 12 meses e auxiliará no fortalecimento de ações voltadas desde o diagnóstico até a reabilitação dos pacientes após o tratamento.

“Esse é mais uma conquista de Jundiaí para a melhoria do atendimento da rede municipal de saúde. A parceria com uma instituição tão reconhecida permitirá com que requalifiquemos a fila de espera e auxiliará a aprimorar o nosso atendimento, dando todo o suporte necessário desde a chegada do paciente na Unidade Básica de Saúde (UBS)”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.