Estado já liberou R$ 184 mi para negócios sob liderança feminina

O Governo do Estado de São Paulo já liberou aproximadamente R$ 184 milhões em créditos para empresas lideradas por mulheres, fomentando a autonomia financeira da população feminina. Esta é uma das bases do enfrentamento da violência – foco da campanha Agosto Lilás e pilar do movimento SP por Todas, que engloba acesso à crédito, qualificação profissional e oportunidades.

O balanço é uma divulgação conjunta da Secretaria de Políticas para a Mulher e da Desenvolve SP, agência de fomento do Estado, que tem ampliado o acesso ao crédito para empreendedoras em todo o estado, contribuindo para romper ciclos de dependência e fortalecer trajetórias de liderança feminina. Paralelamente, a SP Mulher impulsiona a frente de qualificação profissional por meio da Carreta de Empreendedorismo, que circula pelos municípios levando cursos gratuitos de capacitação para quem quer começar ou aprimorar o seu próprio negócio.

A Desenvolve SP atua nessa frente com a linha Desenvolve Mulher, voltada a micro, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. Os financiamentos chegam até R$ 10 milhões com condições facilitadas, taxas reduzidas, até 36 meses de carência e até 120 meses para pagamento. O objetivo é incentivar a expansão de negócios e projetos empreendedores femininos, com foco na geração de renda, empregabilidade e impacto local.