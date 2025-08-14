Homem é preso por tentativa de homicídio contra policiais

Policiais civis do núcleo de Roubo de Cargas de Mogi das Cruzes trocaram tiros com um homem na manhã desta quinta-feira (14), na Vila Hortolândia, em Jundiaí, durante uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência onde acreditavam que estava morando um criminoso alvo de investigação. O atual morador, porém, pensando se tratar de bandidos invadindo sua casa, atirou nos agentes, que revidaram. Ele foi preso por tentativa de homicídio e, na casa, foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma espingarda de pressão.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, os policiais estacionaram a viatura próximo à residência onde iriam cumprir o mandado, acreditando que o criminoso alvo das investigações estava morando no local. Eles chamaram, mas não foram atendidos, então entraram no quintal.

Um dos agentes olhou dentro da casa pela janela e usou uma lanterna para iluminar o interior do imóvel. Alguns segundos depois um tiro foi disparado contra o policial, acertando o vidro e passando próximo à sua cabeça. Os estilhaços feriram os lábios do policial.