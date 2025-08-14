Família reconhece vítima de execução em Jundiaí

Com a divulgação na imprensa do nome do homem morto a tiros, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, no final de semana, familiares tiveram conhecimento do caso e foram até o Instinto Médico Legal IML, nesta quinta-feira (14).

Apesar de ele ser de Camaçari, na Bahia, a família hoje vive em Jundiaí. Com a divulgação do nome, os familiares foram até o IML e o reconheceram pelas tatuagens - o rosto ficou irreconhecível.

Desta forma, o IML liberou o corpo para ser sepultado.