14 de agosto de 2025
CORPO LIBERADO

Família reconhece vítima de execução em Jundiaí


| Tempo de leitura: 1 min
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil

Com a divulgação na imprensa do nome do homem morto a tiros, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, no final de semana, familiares tiveram conhecimento do caso e foram até o Instinto Médico Legal IML, nesta quinta-feira (14).

Apesar de ele ser de Camaçari, na Bahia, a família hoje vive em Jundiaí. Com a divulgação do nome, os familiares foram até o IML e o reconheceram pelas tatuagens - o rosto ficou irreconhecível.

Desta forma, o IML liberou o corpo para ser sepultado.

Na esfera policial, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) segue investigando para descobrir quem o matou e a motivação.

