14 de agosto de 2025
TIROTEIO

Jundiaí amanhece com tiroteio durante ação da Polícia Civil

Por Fábio Estevam | Polícia
Tempo de leitura: 1 min
O caso está sendo apresentado na Central de Flagrantes
Policiais civis foram recebidos a tiros e uma casa na Vila Hortolândia, em Jundiaí, no início da manhã desta quinta-feira (14), durante uma ação para cumprimento de mandado de prisão.

Informações preliminares são de que os agentes chegavam ao local, quando um homem, armado com um revólver calibre 38, atirou contra os agentes. Um dos policiais revidou.

Após o tiroteio, os policiais civis conseguiram prender o alvo, que assim como o policial, também não foi atingido - por ora, o que se sabe são que sofreram ferimentos leves por conta de estilhaços.

O caso está sendo apresentado como tentativa de homicídio.

Mais informações a qualquer momento.

