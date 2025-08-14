Confira o que abre e fecha em Jundiaí no feriado municipal

Na próxima sexta-feira (15), Jundiaí celebra o Dia da Padroeira, Nossa Senhora do Desterro. A data marca uma tradição que remonta a 1651, quando, no então pequeno povoado que hoje é o Centro da cidade, foi erguida uma capela. Alguns anos depois, em 1655, essa mesma capela foi determinante para que o local fosse elevado à categoria de Vila de Jundiahy.

Em razão do feriado, setores administrativos municipais não terão expediente, retomando o atendimento normal na segunda-feira (18), no horário habitual. Entre eles estão:

Paço Municipal;

Unidades de Gestão externas;

Procon;

Fundo Social de Solidariedade (Funss)

Fundação Municipal de Ação Social (Fumas)

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (Iprejun);

Confira, a seguir, como será o funcionamento dos demais serviços públicos e equipamentos municipais:

Saúde