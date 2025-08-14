Confira o que abre e fecha em Jundiaí no feriado municipal

Na próxima sexta-feira (15), Jundiaí celebra o Dia da Padroeira, Nossa Senhora do Desterro. A data marca uma tradição que remonta a 1651, quando, no então pequeno povoado que hoje é o Centro da cidade, foi erguida uma capela. Alguns anos depois, em 1655, essa mesma capela foi determinante para que o local fosse elevado à categoria de Vila de Jundiahy.
Em razão do feriado, setores administrativos municipais não terão expediente, retomando o atendimento normal na segunda-feira (18), no horário habitual. Entre eles estão:
- Paço Municipal;
- Unidades de Gestão externas;
- Procon;
- Fundo Social de Solidariedade (Funss)
- Fundação Municipal de Ação Social (Fumas)
- Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (Iprejun);
Confira, a seguir, como será o funcionamento dos demais serviços públicos e equipamentos municipais:
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco) e os Caps 2 e Infantojuvenil encerram o expediente na quinta (14) e reabrem na segunda-feira. Já o Caps AD e o Caps 3 ficam abertos 24 horas, somente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão diariamente nos seguintes horários:
- PA da Ponte São João (avenida Luiz Zorzetti, 650): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adultos e crianças;
- PA Retiro (rua Maria Lúcia de Almeida, 100): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adultos e crianças;
- PA Hortolândia (rua Campinas, 58, Vila Hortolândia) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças);
- PA Central (rua João Lopes, 78, Praça Dom Pedro II) – 24h, para atendimento de adultos;
- UPA Vetor Oeste (avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 155) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças);
- O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU) permanecem sem alteração no fluxo de atendimento.
Assistência e Desenvolvimento Social
O Centro Pop (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 – Centro), equipamento voltado ao atendimento à população em situação de rua, funciona normalmente até quinta-feira, às 17h. O expediente normal volta na segunda-feira.
Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) dão continuidade às ações de busca ativa e Operações Noites Frias e ficam disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados, 24 horas por dia, pelo telefone: (11) 98531-0146.
Educação
As unidades escolares da rede e o setor administrativo da Unidade de Gestão de Educação (UGE), no Complexo Argos, permanecerão fechados na sexta, retomando as atividades na segunda-feira.
Cultura
Biblioteca Municipal Prof. Nelson Foot
Aberta sábado (16), das 10h às 14h – com oficina de xadrez a partir das 10h.
Exposições em cartaz: “Engavetados” (Galeria Jundiaí) e “Janelas e Outros Olhares” (Espaço Sônia Cintra).
Fechada na sexta e aos domingos.
Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro
Programação gratuita do Festeju:
Sexta – 20h: Joana das Mulheres que Habitam em Mim
Sábado – 19h: Vira Lata
Domingo – 19h30: Choque rosa ou com que armas lutamos?
Exposição “Giro pela Ponte” na Galeria Olga de Brito (edital IV do ExpoArtes).
CEU das Artes – Vista Alegre
Fechado no fim de semana (quadra e pista abertas das 8h às 22h).
Aula de capoeira na sexta para alunos inscritos.
Espaço Expressa
Fechado (exceto Museu dos Ferroviários).
Fábrica das Infâncias Japy
Aberta de sexta a domingo, das 9h às 13h.
Sábado – 10h30: oficina de circo (Trupe Pling).
Domingo – 10h30: Pedro e o Lobo (Cia. Jovem de Dança).
Departamento de Patrimônio Histórico
Mês do Patrimônio – Affari Rurali no Traviú (rua Luís Carbonari, 100).
Sábado e domingo, das 9h às 22h, com caminhada mediada, música, dança, roda de conversa, exposição e feira gastronômica.
Museu dos Ferroviários
Aberto de sexta a domingo, das 10h às 16h.
Exposição permanente: “Ferrovias… muito além dos trilhos”.
Museu Histórico e Cultural Solar do Barão
Aberto sexta e sábado, das 10h às 14h.
Exposição “Tobias, o negro” + acervo permanente.
Pinacoteca Diógenes Duarte Paes
Fechada.
Teatro Polytheama
Sexta – 20h: Game of Thrones in Concert – Orquestra Filarmônica Jundiaí (música).
Sábado – 15h e 17h30: Negras Empoderadas e Contorcionistas (circo).
Domingo – 20h: A Bela e a Fera (teatro).
Mobilidade e Transporte
Na sexta-feira (15), as linhas do transporte público de Jundiaí operam conforme a tabela horária de domingos e feriados, exceto as seguintes linhas, que terão horários especiais:
- L 540 – T. Eloy Chaves / Almerinda Chaves
- L 541 – T. Eloy Chaves / Medeiros
- L 544 – T. Eloy Chaves / Res. Jundiaí I
- L 545 – T. Eloy Chaves / Res. Jundiaí II
- L 553 – T. Colônia / Ivoturucaia
- L 571 – T. Hortolândia / Jardim das Tulipas
- L 579 – T. Hortolândia / Jd. Novo Horizonte
- L 942 – T. Eloy Chaves / T. Central
- L 947 – T. Eloy Chaves / T. Hortolândia
- L 951 – T. Colônia / T. Vila Arens
- L 957 – T. Colônia / T. Hortolândia
- L 968 – T. Cecap / T. Rami
- L 970 – T. Hortolândia / T. Vila Arens
- L 974 – T. Hortolândia / T. Eloy Chaves
No sábado, todas as linhas seguirão a tabela horária referente aos sábados. Já no domingo, a operação ocorre conforme a tabela horária de domingos e feriados.
Jundiaí Empreendedora
O Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, onde também funcionam o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Banco do Povo, não abre aos finais de semana e permanecerá fechado na sexta-feira, retomando o atendimento ao público a partir das 8h da segunda-feira.
Coleta de lixo
Os cronogramas das coletas orgânica, seletiva, cata treco e reciclável seguem normalmente durante o período, e podem ser consultados no site da prefeitura.
Feiras e varejões
As feiras livres e varejões municipais serão realizados com normalidade durante o período. A programação completa com os endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no site da Unidade de Agronegócio e Abastecimento.
Parques
Os parques de Jundiaí funcionam normalmente no feriado, inclusive com o uso dos quiosques com churrasqueira do Parque Corrupira. O Parque da Cidade funciona das 6h30 às 18 horas, com entrada permitida até às 17 horas, e o Mundo das Crianças, funciona das 7 às 17 horas, com entrada até às 16 horas, durante o feriado.
DAE
A DAE Jundiaí informa que a sede administrativa e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João, Eloy Chaves e Poupatempo não terão expediente nesta sexta-feira, Dia da Padroeira de Jundiaí. No sábado a unidade da empresa no Poupatempo atenderá das 9 às 12h30.
Em caso de emergência, os munícipes podem entrar em contato com a DAE pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 0133 155, com atendimento 24 horas. Mais informações também podem ser obtidas pelo site da empresa.
Complexos esportivos
Nos dias 15, 16 e 17 de agosto, todos os Complexos Esportivos abrem das 8h às 18h, exceto o CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão, que funciona das 6h às 18h.
Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Jundiaí segue com patrulhamento e atendimento à população normalmente, 24 horas por dia. Em caso de emergências, o telefone para contato é o 153.
Defesa Civil
Chamados de ocorrências e urgências podem ser feitos através do número 199.
Serviço Funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para sepultamentos, visitas e reformas de túmulos. O atendimento do velório Adamastor Fernandes segue o funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.