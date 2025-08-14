Duo Badulaque apresenta show 'Muita Coisa!' 

O palco do Sesc Jundiaí será o cenário para uma parceria que celebra a inventividade na música brasileira, em uma apresentação pensada para encantar crianças e adultos. O Duo Badulaque sobe ao palco do ginásio com o show "Muita Coisa!" e recebe como convidado especial o grupo Barbatuques na tarde do feriado (15).
A proposta do espetáculo é a criação de um laboratório performático e musical. Em cena, o Duo Badulaque parte de ritmos como samba, coco, funk e rock para construir sua sonoridade a partir de instrumentos não convencionais. Objetos do cotidiano são conectados a gatilhos que disparam sons e criam batidas ao vivo, repetidas eletronicamente em um processo que mescla o artesanal e o tecnológico.
A performance é construída com o corpo como instrumento principal. Elementos como o sapateado, o beatbox e a percussão corporal, linguagem que consagrou o Barbatuques, são a base da construção rítmica. A apresentação conta ainda com o suporte dos músicos Danilo Penteado e Estevan Sinkovits (baixo e guitarra), que enriquecem a paisagem sonora com harmonias e texturas.
Por meio de desafios musicais e cenas lúdicas, "Muita Coisa!" aborda de forma sensível temas como o tempo, o espaço, a rotina e as diferentes formas como a criança percebe o mundo. A interação entre os artistas e as linguagens integradas resulta em um espetáculo que dialoga diretamente com o imaginário infantil, mas que também envolve os mais velhos.
Os ingressos já estão disponíveis para venda online no portal do Sesc e nas bilheterias das unidades. A entrada é gratuita para crianças até 12 anos.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
SERVIÇO:
Duo Badulaque convida Barbatuques
"Muita Coisa!"
15 de agosto, sexta-feira, às 17h30
Ginásio do Sesc Jundiaí
Classificação livre
Duração: 90 minutos
Ingressos
R$ 12,00 (Credencial Plena), R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)
Grátis para crianças de até 12 anos