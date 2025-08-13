Lazer gratuito nos parques de Jundiaí é opção para o feriado

Quem vai ficar em Jundiaí no feriado prolongado de sexta-feira (15), Dia da Padroeira Nossa Senhora do Desterro, pode aproveitar uma programação especial ao ar livre e sem custo. Três dos principais parques da cidade, Parque da Cidade, Mundo das Crianças e Parque do Corrupira, estarão abertos com atrações para todas as idades, reunindo natureza, atividades físicas, brincadeiras e momentos de descanso.
Parque da Cidade – Natureza, esporte e lazer
Localizado na Rodovia João Cereser, km 66, no bairro do Pinheirinho, o Parque da Cidade é um dos destinos mais procurados para quem quer se movimentar ou relaxar. Entre as atrações:
Aluguel de bicicletas pelo PEAMA (fins de semana e feriados, das 9h às 16h – valores a partir de R$ 10/hora, revertidos para o programa).
Pistas de caminhada e ciclovia que se conectam ao Jardim Botânico.
Academia ao ar livre e playgrounds inclusivos.
Jardim Japonês com lagos e paisagismo oriental.
Centro Náutico para esportes aquáticos (todos os dias, das 7h30 às 15h).
Funcionamento:
Segunda a sexta: 6h30 às 19h (entrada até 18h)
Sábados, domingos e feriados: 6h30 às 18h (entrada até 17h)
Entrada e estacionamento gratuitos.
Informações: (11) 4522-0499 / (11) 4589-1494
Mundo das Crianças – Diversão garantida para toda a família
Também no bairro do Pinheirinho, o Mundo das Crianças oferece espaços temáticos e educativos que encantam não só os pequenos, mas também os adultos.
Estações de brinquedos e paredes de escalada
Quadras esportivas e pista de skate
Fontes interativas e trilhas
Casa da Árvore, Foguete e Cápsula do Tempo
Lanchonete no local (também é permitido levar lanche)
Funcionamento: Terça a domingo, das 7h às 17h (entrada até 16h)
Entrada gratuita.
Informações: (11) 4589-1494
Parque do Corrupira – Tradição e contato com a natureza
O tradicional Parque do Trabalhador – Corrupira, na Avenida Nicola Accieri, 1900, está revitalizado e com novas atrações.
Trenzinho infantil (sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 11h e das 13h30 às 16h30)
Aviário e meliponário com educação ambiental
Espaço pet, quadra de areia e academia ao ar livre
Galpão cultural e áreas verdes para piqueniques
Parquinho novo e trilhas para caminhadas
28 quiosques (27 com churrasqueira) mediante agendamento prévio
Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 17h
Entrada gratuita.