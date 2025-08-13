Lazer gratuito nos parques de Jundiaí é opção para o feriado

Quem vai ficar em Jundiaí no feriado prolongado de sexta-feira (15), Dia da Padroeira Nossa Senhora do Desterro, pode aproveitar uma programação especial ao ar livre e sem custo. Três dos principais parques da cidade, Parque da Cidade, Mundo das Crianças e Parque do Corrupira, estarão abertos com atrações para todas as idades, reunindo natureza, atividades físicas, brincadeiras e momentos de descanso.

Parque da Cidade – Natureza, esporte e lazer

Localizado na Rodovia João Cereser, km 66, no bairro do Pinheirinho, o Parque da Cidade é um dos destinos mais procurados para quem quer se movimentar ou relaxar. Entre as atrações:

Aluguel de bicicletas pelo PEAMA (fins de semana e feriados, das 9h às 16h – valores a partir de R$ 10/hora, revertidos para o programa).

Pistas de caminhada e ciclovia que se conectam ao Jardim Botânico.

Academia ao ar livre e playgrounds inclusivos.

Jardim Japonês com lagos e paisagismo oriental.

Centro Náutico para esportes aquáticos (todos os dias, das 7h30 às 15h).

Funcionamento:

Segunda a sexta: 6h30 às 19h (entrada até 18h)

Sábados, domingos e feriados: 6h30 às 18h (entrada até 17h)

Entrada e estacionamento gratuitos.

Informações: (11) 4522-0499 / (11) 4589-1494