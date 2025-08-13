Vôlei feminino de Jundiaí estreia na divisão especial com vitória

A equipe feminina sub-17 de vôlei do Time Jundiaí estreou com vitória em casa na divisão especial do Campeonato Estadual da Federação Paulista de Vôlei. As meninas venceram o São Bernardo, por 3 a 2, no Centro Esportivo Antônio de Lima, em Jundiaí.

O time jundiaiense volta à quadra na próxima terça-feira (19), às 19h, contra o São Caetano, também no Antônio de Lima.

A divisão especial é a fase mais competitiva do Campeonato Estadual de Vôlei, e reúne as principais equipes paulistas da modalidade. Jundiaí conquistou a vaga após vencer cinco dos seis duelos na fase de grupos.