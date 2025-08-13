Vôlei feminino de Jundiaí estreia na divisão especial com vitória

A equipe feminina sub-17 de vôlei do Time Jundiaí estreou com vitória em casa na divisão especial do Campeonato Estadual da Federação Paulista de Vôlei. As meninas venceram o São Bernardo, por 3 a 2, no Centro Esportivo Antônio de Lima, em Jundiaí.
O time jundiaiense volta à quadra na próxima terça-feira (19), às 19h, contra o São Caetano, também no Antônio de Lima.
A divisão especial é a fase mais competitiva do Campeonato Estadual de Vôlei, e reúne as principais equipes paulistas da modalidade. Jundiaí conquistou a vaga após vencer cinco dos seis duelos na fase de grupos.
A PARTIDA
Em um jogo acirrado, Jundiaí venceu de virada após perder os dois primeiros sets por 30 a 28 e 25 a 19, respectivamente. De acordo com o técnico Moacir Regra, a equipe entrou com uma formação diferente, na tentativa de suprir a ausência da ponteira Ana Júlia, que deixou o time a duas semanas da estreia do campeonato para jogar nos Estados Unidos. “Tivemos que mudar toda a formação por não termos nenhuma jogadora com as características da Ana. Nos dois primeiros sets tentamos uma formação que não correspondeu e, a partir do terceiro, fizemos algumas alterações e conseguimos encaixar melhor nosso jogo, e então vencemos com facilidade”, explicou o treinador.
A partir do terceiro set começou a virada jundiaiense, com parciais de: 25 a 14, 25 a 17 e 15 a 9.
A equipe venceu com: Camila, Livia, Raissa, Alice, Nivia, Raissa M, Valentina, Sophia, Rebeca, Isabella, Maria Antônia, Maria Eduarda, Agatha e Leticia.