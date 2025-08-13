14 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ACIDENTE

Motociclista morre após bater, cair na pista e ser atropelado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
A ocorrência foi atendida pela PM Rodoviária
A ocorrência foi atendida pela PM Rodoviária

Um motociclista morreu ao se chocar contra outra moto, cair sob uma carreta e ser atropelado, na rodovia Vereador José de Moraes (Estrada da Serrinha), em Cabreúva, na noite desta terça-feira (12). Ele sofreu o acidente ao tentar ultrapassar a carreta.

De acordo com o motorista da carreta, a vítima transitava com sua moto, quando tentou a ultrapassagem. Ele não percebeu que na pista contrária vinha uma moto e eles colidiram lateralmente. Com a colisão, ele caiu e foi parar sob a carreta, sendo atropelado.

O caminhoneiro acionou o resgate, mas ele não resistiu e morreu. O outro motociclista envolvido sofreu ferimentos e foi socorrido.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e preservou o local até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Após isso o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, para exames de praxe e posterior liberação para sepultamento.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários