Motociclista morre após bater, cair na pista e ser atropelado

Um motociclista morreu ao se chocar contra outra moto, cair sob uma carreta e ser atropelado, na rodovia Vereador José de Moraes (Estrada da Serrinha), em Cabreúva, na noite desta terça-feira (12). Ele sofreu o acidente ao tentar ultrapassar a carreta.
De acordo com o motorista da carreta, a vítima transitava com sua moto, quando tentou a ultrapassagem. Ele não percebeu que na pista contrária vinha uma moto e eles colidiram lateralmente. Com a colisão, ele caiu e foi parar sob a carreta, sendo atropelado.
O caminhoneiro acionou o resgate, mas ele não resistiu e morreu. O outro motociclista envolvido sofreu ferimentos e foi socorrido.
A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e preservou o local até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.
Após isso o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, para exames de praxe e posterior liberação para sepultamento.