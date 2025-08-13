Linha 7-Rubi não fará mais o percurso até Rio Grande da Serra

No fim deste mês, o serviço 710 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) deve deixar de operar. O serviço integra as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, ligando Jundiaí a Rio Grande da Serra. Durante todo o trajeto, o serviço corta os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, São Paulo (Linha 7-Rubi), São Caetano do Sul, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra (Linha 10-Turquesa).

A mudança, com o desmembramento das linhas, começará em setembro de 2025. Com a alteração, os passageiros precisarão fazer baldeação na estação Luz para continuar o trajeto. Segundo a CPTM, essa mudança se deve à expansão da Linha 11-Coral até a Estação Palmeiras-Barra Funda.

Com o funcionamento da Linha 11-Coral até a Barra Funda, a Linha 7-Rubi deve operar somente entre Jundiaí e a Barra Funda. Já a linha 10-Tuquesa vai operar de Rio Grande da Serra até a Luz. Com a implantção do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), já era prevista a operação do trem que liga Jundiaí e do trem que ligará Campinas à Capital até a Barra Funda.