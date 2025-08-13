IML identifica corpo encontrado por pescadores em Jundiaí

O Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, por meio do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IRGD), em São Paulo, identificou o homem encontrado morto com quatro tiros no rosto, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, no final de semana. A pedido do IML, a nome será divulgado com objetivo de alcançar familiares que possam reclamar o corpo, que ainda não foi sepultado.

Trata-se de Rafael Silva da Ressurreição, de 25/10/96 - ele é de Camaçari, na Bahia. A mãe é Elenice Gonçalves da Silva e o pai é Renildo Brito da Ressurreição.

O CASO

Dois pescadores chegavam a um lago em área de mata no Jardim Tamoio, quando se depararam com o corpo. A Polícia Militar foi acionada e preservou o local até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.